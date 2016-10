Maßgeschneiderte Bücher für den Englischunterricht

Lehrerinnen und Lehrer können ihr eigenes digitales Schulbuch für den Englischunterricht erstellen und damit ganz gezielt auf die unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedürfnisse ihrer Schüler eingehen. Wie das genau funktioniert, zeigen Fachdidaktiker der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) bei einer Fortbildungsveranstaltung, zu der sie Lehrkräfte, Lehramtsanwärter und Studierende eingeladen haben. „Wir schlagen einen komplett neuen Weg in der Fremdsprachendidaktik ein“, erklärt Prof. Dr. Oliver Meyer vom Department of English and Linguistics der JGU, zu dem Projekt. „Schülerinnen und Schüler sind heute oft auf einem recht unterschiedlichen Kenntnisstand. Die Lehrer müssen darauf eingehen und brauchen differenzierte Unterrichtsmaterialien, die sie mit digitalen Werkzeugen selbst erstellen können.“



Anders als herkömmliche Schulbücher bieten die digitalen Lehrbücher viele verschiedene Möglichkeiten, um ein Unterrichtsthema aufzurollen: In einem englischen Text zum Thema Migration beispielsweise können fremde oder schwierige Vokabeln direkt mit einer Erklärung verknüpft und mit einem Vokabelspiel verbunden werden. Videos oder Audiodateien helfen, das Thema zu beleuchten, und mit einem Rätsel können die Schüler ihren Kenntnisstand überprüfen. „Dies sind nur einige Beispiele, wie ein digitales Buch den Unterricht bereichern könnte“, so Meyer.



Mit seiner Arbeitsgruppe zeigt der Professor für englische Fachdidaktik, welches Potenzial in Tablets und anderen digitalen Bildungsmedien steckt. Mit iPads und der App iBooks Author lernen die Teilnehmer an der Fortbildungsveranstaltung, wie sie ein digitales, interaktives Textbuch erstellen können, wie sich verschiedene Kapitel anlegen lassen, wie Materialien eingebunden werden und welche verschiedenen Medien und Quellen sich für die Erstellung solcher Bücher eignen.



Im Ergebnis werden die digitalen Lehrbücher eine völlig neuartige und einzigartige Dimension von Lernprozessen eröffnen, sind sich die Englisch-Didaktiker der JGU sicher. Die Unterrichtsqualität wird verbessert, die Schülerinnen und Schüler können sich aktiv mit einem Thema auseinandersetzen und je nach Bedürfnis die multimedialen Angebote nutzen, sie können Texte in ihrem Schwierigkeitsgrad lesen oder Texte in einer angepassten Geschwindigkeit hören.



Nach dem Erfolg einer ersten Fortbildungsveranstaltung im Juni 2016 erwartet die Englisch-Fachdidaktik zur zweiten Veranstaltung am 29. Oktober wiederum 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. „Language Learning Futures: Einsatzmöglichkeiten des iPads im differenzierten Englischunterricht“ erfolgt in Kooperation mit Apple und der Rednet AG im Rahmen des Projekts „Lehr-Lern-Forschungslabor – Ort zukunftsorientierter Kooperation in der Lehramtsausbildung“, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wird.

