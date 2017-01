Zum Wintersemester 2016/2017 ist am Fachbereich 05: Philosophie und Philologie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) ein neues Veranstaltungsformat angelaufen: Im Rahmen der interdisziplinären Vorlesungsreihe „Denkanstöße – Food for Thought“, die vom Projekt Frauen- und Familienförderung des Fachbereichs 05 in Zusammenarbeit mit Angehörigen der Fachbereiche 02, 05 und 07 organisiert wird, stehen über das ganze Semester hinweg wissenschaftliche Themen rund um Frauen, Männer und Familien aus der Perspektive unterschiedlicher Disziplinen im Mittelpunkt. Am Dienstag, 17. Januar 2017, geht es im Vortrag von Svenja Schäfer, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Publizistik der JGU, um das Thema „Geschlechterstereotypen in der Sportberichterstattung“. Der Vortrag geht dabei auf zwei Aspekte ein: Erstens soll eine Betrachtung von Medieninhalten stattfinden. Konkret werden die Ergebnisse einer Studie vorgestellt, der sich mit der Darstellung von Männern und Frauen in der Sportberichterstattung befasst. Betrachtet wird die Berichterstattung zu den olympischen Spielen in London 2012, wobei sowohl Text- als auch Bildelemente analysiert werden. Darüber hinaus soll der Aspekt der Medienwirkung diskutiert werden. Führt die Rezeption von Medieninhalten mit stereotyper Darstellung auch zu einer Adaption der dargestellten Einstellungen? Zu dieser Frage werden ebenfalls empirische Befunde präsentiert. Vor dem Hintergrund der Annahmen der Kultivierungsforschung wird der Frage nachgegangen, ob die intensivere Zuwendung zu Filmgenres, in denen stereotype Darstellungen häufig zu sehen sind, mit stereotypen Einstellungen zusammenhängen.



Der Vortrag „Geschlechterstereotypen in der Sportberichterstattung“ von Svenja Schäfer beginnt am Dienstag, 17. Januar 2017, um 12:00 Uhr im Fakultätssaal (Raum 01-185) im Philosophicum, Jakob-Welder-Weg 18, auf dem Campus der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Gegen einen Unkostenbeitrag von 3,50 Euro wird eine Suppe mit Brot vom „Möhren Milieu“ Mainz. Die interessierte Öffentlichkeit ist herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Svenja Schäfer studierte in Hannover Medienmanagement und in Mainz Kommunikationswissenschaft, seit Oktober 2014 ist sie Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Publizistik an der JGU. Ihr primäres Forschungsgebiet umfasst Nachrichtenrezeption im Internet, wobei insbesondere im Fokus steht, mit welchen Folgen die permanente Verfügbarkeit von Nachrichten und die „beiläufige“ Rezeption von Nachrichten für objektives und subjektives Wissen verbunden sind. Darüber hinaus ist ein zentrales Thema im Rahmen ihrer Tätigkeit am Lehrstuhl von Prof. Dr. Christian Schemer die Kommunikation über soziale Gruppen und Vorurteile. Dabei stehen insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund und Geschlechterkonstruktionen in den Medien im Fokus.



Zum Format der Lunch Lectures:



Insbesondere Nachwuchswissenschaft­lerinnen und -wissenschaftler aus den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften sind eingeladen, das neue Format der Lunch Lectures zu nutzen, um einen Einblick in ihre Forschungsprojekte zu geben, aktuelle Ergebnisse zu präsentieren und diese in lockerer Runde zur Diskussion zu stellen. Damit entsteht ein regelmäßiger Treffpunkt für den wissenschaftlichen Diskurs und zum Netzwerken sowie zum persönlichen Austausch in angenehmer Atmosphäre.



Die weiteren Termine der Reihe „Lunch Lectures: Denkanstöße – Food for Thought“ im Überblick:

jeweils um 12:00 Uhr im Fakultätssaal (Raum 01-185) im Philosophicum, Jakob-Welder-Weg 18



Dienstag, 24. Januar 2017

Körperlichkeit im Gegenwartstheater

Ellen Koban, M.A. (Theaterwissenschaft)



Dienstag, 31. Januar 2017

Marginalisierte Körper. Die geöffnete Frau aus kultur- und literaturwissenschaftlicher Perspektive

Cecilia Colloseus, M.A. und Julia Reichenpfader, M.A. (Kulturanthropologie und Germanistik)



Dienstag, 7. Februar 2017

Mode und Gesellschaft im antiken Griechenland

Sina Tauchert, M.A. (Klassische Archäologie)



Weitere Informationen zur Reihe:



http://www.fb05.uni-mainz.de/1486.php



http://www.uni-mainz.de/veranstaltungskalender/05_denkanstoesse_food-for-thought.pdf

Johannes-Gutenberg-Universität Mainz





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren