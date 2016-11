Dr. Hans Riegel-Stiftung und NaT-Lab für Schülerinnen und Schüler prämieren am 6. November Facharbeiten der Jahrgangsstufe 12 in den Naturwissenschaften



Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 aus Mainz und Umgebung konnten auch in diesem Jahr ihre Facharbeiten in den Fächern Erdkunde, Chemie, Mathematik und Physik bei dem Wettbewerb "Fertig, Uni, Los!" einreichen. Zusammen mit der Dr. Hans Riegel-Stiftung vergibt die Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) die Dr. Hans Riegel-Fachpreise für die jeweils drei besten eingereichten Facharbeiten. "Die Arbeiten wurden von Wissenschaftlern der Uni Mainz begutachtet", teilte Dr. Christa Welschof vom NaT-Lab für Schülerinnen und Schüler mit. Insgesamt wurden in diesem Jahr 43 Facharbeiten eingereicht.



Am Sonntag, 6. November 2016 findet um 14:00 Uhr die offizielle Preisverleihung im Rahmen einer Feierstunde im Senatssaal des Naturwissenschaftlichen Gebäudes der JGU statt. Die Preisträger kommen in diesem Jahr aus ganz Rheinland-Pfalz. Prof. Ingeborg Henzler vom Vorstand der Dr. Hans Riegel-Stiftung und Prof. Dr. Wolfgang Hofmeister, Vizepräsident für Forschung der JGU, nehmen die Preisverleihung vor.



Den Siegern winken stattliche Preisgelder. Die Dr. Hans Riegel-Stiftung vergibt für jeden 1. Platz 600 Euro Preisgeld, für den 2. Platz 400 Euro und für die 3. Platzierung 200 Euro.



Auch für die Schulen der Erstplatzierten winken Preise in Form eines Gutscheines zur Unterstützung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts. Im Rahmen der Preisverleihung nehmen Vertreter der jeweiligen Schule den Preis in Höhe von 250 Euro in Empfang.

Johannes-Gutenberg-Universität Mainz





