Die Grundlagen der Reformation: Frühe Luther-Schriften im Weltdokumentenerbe der UNESCO Theologie und Buchwissenschaft im Dialog / Vortragsabend in der Christuskirche in Mainz am 25. Oktober 2016

Zur Vorbereitung auf das Luther-Jubiläum im Jahr 2017 wurde von einer Wissenschaftlergruppe unter Führung des Instituts für Europäische Kirchengeschichte ein Antrag bei der UNESCO gestellt, Martin Luthers frühe reformatorische Schriften zum Weltdokumentenerbe der UNESCO zu erheben. Dazu gehören unter anderem die berühmten 95 Thesen aus dem Jahr 1517, Flugschriften und erste Kirchenlieder. Im Zentrum steht die grandiose Bibelübersetzung von Martin Luther, dessen Neues Testament ab 1522 erschien und in der vollständigen Bibelausgabe 1534 mündete. Die UNESCO schützt nicht nur die abstrakten Texte, sondern jeweils auch die konkreten Druckausgaben, daher wurden geeignete, vollständige, autorisierte Exemplare der UNESCO vorgeschlagen. Im Rahmen des Vortragsabends „Die Grundlagen der Reformation: Frühe Luther-Schriften im Weltdokumentenerbe der UNESCO“ am 25. Oktober 2016, zu dem das Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG), das Evangelische Dekanat Mainz und dem Institut für Buchwissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) einladen, wird Prof. Dr. Irene Dingel in die Grundlagen der Reformation und die frühen Schriften Luthers einführen. Buchwissenschaftler Prof. Dr. Stephan Füssel stellt die erste vollständige Lutherbibel aus dem Jahr 1534 vor und geht dabei sowohl auf deren spezifische Rolle bei der Vermittlung der Texte des Glaubens für den „gemeinen Mann“ als auch die herausragende buchkünstlerische Gestaltung durch 117 Holzschnitte aus der Werkstatt von Lucas Cranach ein. Moderiert wird der Abend von Pfarrer Rainer Beier vom Evangelischen Dekanat Mainz. Der Taschen-Verlag stellt eine Sonderedition dieses Faksimiles aus der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar bereit.



Der Vortragsabend „Die Grundlagen der Reformation: Frühe Luther-Schriften im Weltdokumentenerbe der UNESCO“ beginnt am Dienstag, 25. Oktober 2016, um 19:00 Uhr in der Christuskirche, Kaiserstr. 56, 55116 Mainz. Die interessierte Öffentlichkeit ist herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Weitere Informationen:



http://www.ieg-mainz.de/media/public/PDF-Veranstaltung/Flyer_Grundlagen-der-Reformation_2016-10-25.pdf – Veranstaltungsflyer

