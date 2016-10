DIES LEGENDI 2016 blickt auf Interdisziplinarität in Studium und Lehre

Im Rahmen ihres DIES LEGENDI am 27. Oktober 2016 stellt die Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) das Thema „Interdisziplinarität in Studium und Lehre“ in den Mittelpunkt. Die öffentliche Veranstaltung bietet einen Einblick in die vielfältigen Möglichkeiten interdisziplinären Lehrens und Lernens. So wird beispielsweise ein disziplinenübergreifendes Lehrprojekt der Politikwissenschaft, Geographie und Zoologie vorgestellt ebenso wie ein kooperatives und interaktives Lehrprojekt für Studierende der Medizin, des Masterstudienschwerpunkts Fachdolmetschen und der Pharmazie, in dem es um das medizinische Beratungs- und Behandlungsgespräch mit nichtdeutschsprachigen Patienten geht. Ein weiteres Projekt, das im Rahmen des DIES LEGENDI aus dem Bereich „Digitale Lehre“ vorgestellt wird, ist der kostenfreie MOOC (Massive Open Online Course) „Interaktive Lernmodule erstellen mit Captivate“ des Medienzentrums der JGU, der im Juni 2016 auf der Plattform des Projektpartners iversity angelaufen ist. Darüber hinaus präsentieren das Studium generale und das an der Universitätsbibliothek Mainz angesiedelte, aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Projekt „Akademische Integrität“ ihren offenen Online-Kurs zum Thema „Wissenschaffen“.



Zum Auftakt der Veranstaltung führt mit Prof. Dr.-Ing. Ralph Bruder der Vizepräsident für Studium, Lehre und den wissenschaftlichen Nachwuchs der Technischen Universität Kaiserslautern als Partner in der strategischen Allianz der Rhein-Main-Universitäten in das Themenfeld von Interdisziplinarität in Studium und Lehre ein. Bruder stellt beispielhaft das Projekt „Kompetenzentwicklung durch interdisziplinäre Vernetzung von Anfang an“, kurz KIVA, vor, in dem Studierende in der Studieneingangsphase in interdisziplinären Teams zusammenarbeiten, um komplexe, lösungsoffene und gesellschaftlich relevante Fragestellungen zu bearbeiten. Neben der inhaltlichen Arbeit profitieren die Studierenden davon, dass sie elementare Projektstrukturen kennenlernen und einen Einblick in zentrale Fachinhalte und Methoden der eigenen Disziplin gewinnen, darüber hinaus erwerben sie persönliche und soziale Schlüsselkompetenzen. Bisherige Projekte befassten sich beispielsweise mit der technischen Unterstützung von Flüchtlingscamps oder der Gewinnung von Nahrung aus Müll. Im Rahmen des jährlichen DIES LEGENDI wird zudem ein Beitrag des studentischen Videowettbewerbs „Interdisziplinär – Studium und Lehre an der JGU“ vorgestellt und prämiert.



Die interessierte Öffentlichkeit ist herzlich zum DIES LEGENDI der JGU am Donnerstag, 27. Oktober 2016, eingeladen. Die Veranstaltung beginnt um 13:00 Uhr in der Alten Mensa auf dem Gutenberg-Campus. Der Eintritt ist frei. Um formlose Anmeldung bis zum 14. Oktober 2016 per E-Mail an glk@uni-mainz.de bzw. über das Online-Formular unter http://www.glk.uni-mainz.de/dies-legendi-2016.php wird gebeten. Weitere Informationen zum Programm finden sich unter http://www.glk.uni-mainz.de/dies-legendi-2016.php.



Das Gutenberg Lehrkolleg ist Organisator des jährlichen DIES LEGENDI. Es wurde Anfang 2011 eingerichtet und erfüllt strategische Aufgaben zur Gestaltung und Weiterentwicklung der Lehre und der Studienstrukturen an der JGU. Darüber hinaus initiiert das GLK Maßnahmen zur Förderung der Lehre und zur Weiterentwicklung der akademischen Lehrkompetenz unter besonderer Berücksichtigung der Aspekte Forschungsorientierung, Interdisziplinarität, Internationalität und Berufsorientierung.

