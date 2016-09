Mehr Kundenbindung durch emotionale Einkaufserlebnisse

Gestern eröffnete der Erlebnisanbieter Jochen Schweizer seinen ersten Shop in Mannheim im Q6 Q7 und stellte gleichzeitig sein neues Shop-Konzept vor. Im Fokus steht dabei das emotionale Einkaufserlebnis: mit Hilfe von 360° Videos, VR-Brillen und einer LED Leinwand kann der Kunde verschiedene Erlebnisse hautnah erleben. Ein noch offeneres Raumkonzept sorgt für eine engere Kommunikation mit Kunden und Erlebern. Zudem bietet die Jochen Schweizer Merchandising Kollektion lifestylige und erlebnisbezogene Produkte.



Der Blick geht 16 Meter in die Tiefe, ringsherum überall Bäume, vor einem das Seil, mit dem man sich zur nächsten Plattform schwingen soll – 360° Klettergarten und das mitten im Einkaufszentrum! Mit einer Virtual-Reality-Brille erleben die Kunden im neuen Jochen Schweizer Shop im Q6 Q7 in Mannheim die Erlebnisse hautnah. Neben einem neuen, modernen Design, vermitteln vor allem die LED Leinwand und die VR-Brillen das direkte Erlebnisgefühl. Als zentrales Shop-Element dient ein Tisch aus visuell massiven Holzstämmen, an dem sich Kunden, Erleber und Erlebnisexperten treffen, um über ihre und neue Erlebnisse zu reden. Zusätzlich zu den Erlebnisgutscheinen, Erlebnis-Boxen und Geschenkverpackungen wird auch die Jochen Schweizer Merchandising Kollektion erhältlich sein. Vom „Sky Diver“-Rucksack, über die Jochen Schweizer Thermo-Flasche, bis hin zu lifestyligen Textilien.

„Unser neues Shop-Konzept vereint virtuelles Erleben mit einer offenen Raumaufteilung. Dadurch wird der Shop zum Ort der Inspiration und schon das Einkaufen zum Erlebnis. Die offene Fläche und die strukturierte Erlebnispräsentation laden gleichzeitig zu mehr persönlicher Kommunikation und Interaktion mit der Marke Jochen Schweizer ein“, sagt Jochen Schweizer, Gründer und Active Chairman der gleichnamigen Unternehmensgruppe.



Die Jochen Schweizer Erlebnis-Adresse in Mannheim:

Q6 Q7 Mannheim

Q7, 1

Basement ggü. Foodcourt

68161 Mannheim



Öffnungszeiten: Mo – Sa 10.00 bis 20.00 Uhr

