Jochen Schweizer und scuddy Alpenüberquerung

Jochen Schweizer ist überzeugt vom leichten, faltbaren Elektroroller scuddy. In der gestrigen Folge der VOX Gründershow „Die Höhle der Löwen“ investierte er zusammen mit Ralf Dümmel in die Gründer Tim Ascheberg und Jörn Jacobi. Gemeinsam mit zwei Jochen Schweizer Mitarbeitern – dem Alpenüberquerer Eckhart Achterberg und dem Einkaufsleiter Per Mancke – stellte das scuddy Team den Elektroroller nun auf die ultimative Probe und überquerte die Alpen, dabei ging es von München bis zum Gardasee.



Freitagmittags ging es für die zwei Jochen Schweizer Mitarbeiter und das dreiköpfige scuddy-Team von der Jochen Schweizer Zentrale in München los in Richtung Alpen. Die erste Etappe führte das Team bis nach Bad Tölz. Vorbei am Achensee und Innsbruck ging es am zweiten Tag über die Alte Römerstraße an den Brenner und bis nach Franzensfeste.In der letzten Etappe gelangten sie dann über Bozen bis an ihr Ziel - den Gardasee.



In der letzten Etappe gelangten sie dann über Bozen bis an ihr Ziel - den Gardasee. Insgesamt 417 Kilometer legte das Team an drei Tagen auf dem scuddy zurück. Wie es sich auf dem Elektroroller reist, erzählen sie im offiziellen Video: http://bit.ly/JSAlpenüberquerung.



Das Video liegt unter folgendem Link auch zum Download bereit: http://bit.ly/JSAlpenüberquererDownload. Wer gerne selbst einmal den scuddy testen möchte, kann ab sofort auf www.jochen-schweizer.de scuddy-Touren buchen.

Über die Jochen Schweizer GmbH

Menschen mit Erlebnissen zu begeistern, ist das Ziel der Jochen Schweizer Unternehmensgruppe. Sie bietet Privat- sowie Firmenkunden eine nachhaltige Alternative zu gegenständlichen Geschenken und setzt Marken- und Produkte mit einzigartigen Events in Szene. Mit ihren über 2.300 einzigartigen Erlebnissen an mehr als 10.000 Erlebnisorten weltweit begeistert sie hunderttausende Menschen jedes Jahr. Das Dach der Gruppe bildet die Jochen Schweizer Holding GmbH in der 20 Einzelunternehmen integriert sind. Dazu gehören auch der Erlebnis-Reise-Anbieter Hip Trips sowie Spontacts, die führende Freizeit-Community in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Gruppe beschäftigt aktuell mehr als 550 Mitarbeiter. Weitere Informationen zur Gruppe können auf www.jochen-schweizer.de gefunden werden.







