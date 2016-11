Ausgezeichnete Marken-TV-Kampagne geht weiter

Die Jochen Schweizer Unternehmensgruppe führt die TV-Kampagne mit Testimonial und Gründer Jochen Schweizer fort. Wie im erfolgreichen Sommer-Spot, der von den Lesern des Fachmagazins ‚Horizont‘ zur Kreation des Monats September gewählt wurde, stehen auch im Weihnachts-Spot die Erkenntnisse aus der Glücksforschung ‚Erlebnisse machen langfristig glücklicher als Gegenständliches‘ im Vordergrund.



Wurde im Sommer noch die Frage ‚Was erlebe ich in meiner Freizeit?‘ beantwortet, wird jetzt die Frage ‚Was schenke ich‘ geklärt. In einer Vorlesungssituation berät Jochen Schweizer als Erlebnis-Experte die Geschenk-Experten: eine Gruppe von Weihnachtsmännern. Ausgestrahlt wird der Spot erstmals am 5. November auf den Sendern der Mediengruppe RTL und der ProSiebenSat.1 Gruppe. Ein 30-Sekünder, ein 20-Sekünder und mehrere Produktnachklapper, meist in Tandemschaltung, sorgen für Inspiration in der Vorweihnachtszeit. Während der heißen Phase kurz vor Weihnachten schaltet das Unternehmen zusätzlich einen 15-Sekünder als Reminder. Die gesamte Kampagne wird auf den Social Media Kanälen der Unternehmensgruppe begleitet.



Information:

Verantwortliche Agentur: +KNAUSS GmbH

Creative Director: Thies Schuster, Jan Knauss

Regie: Frank Brendel

Kamera: Peter Meyer

Film-Produktion: Sterntag Film GmbH

Jochen Schweizer GmbH

Die Jochen Schweizer Unternehmensgruppe hat die Mission, Menschen mit Erlebnissen zu begeistern. Sie bietet Privat- sowie Firmenkunden eine nachhaltige Alternative zu gegenständlichen Geschenken und setzt Marken- und Produkte mit einzigartigen Events in Szene. Denn begeisternde Erlebnisse bleiben in Erinnerung. Darüber hinaus treibt sie als Marktführer für Erlebnisse und Erlebnisgeschenke die Digitalisierung der Freizeit-Branche voran.



Das Dach der Gruppe bildet die Jochen Schweizer Holding GmbH in der über 20 Einzelunternehmen integriert sind. Sie beschäftigt aktuell mehr als 550 Mitarbeiter die jedes Jahr hunderttausenden Menschen Erlebnisse ermöglichen.





