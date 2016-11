Jobrapido stellt neuen Firmenauftritt vor

Frische Farben und neue Features: Jobrapido, der weltweit führende Anbieter im E-Recruiting, unterstreicht mit neuem Firmenauftritt seine Position im Markt. Die Suchmaschine unterstützte in den letzten fünf Jahren mehr als 1.000 Firmen bei der Personal- und mehr als 1,5 Milliarden Menschen bei der Jobsuche. Aktuell können Nutzer bei Jobrapido alleine in Deutschland mehr als 1,7 Millionen Jobangebote finden.



Jobrapido, die weltweit führende Suchmaschine für attraktive Stellenangebote, präsentiert sich mit neuem Firmenimage, neuer Strategie und neuen Features. Der neue Auftritt des Unternehmens soll das Kerngeschäft in den Mittelpunkt stellen: Bewerbern bei der Jobsuche helfen und Unternehmen unterstützen, die richtigen Kandidaten für die Stelle zu finden.



„Weltweit, aber insbesondere in Deutschland, ist der Wettbewerb in der Recruiting-Branche besonders eng“, sagt Rob Brouwer, CEO von Jobrapido. „Mit unserem neuen Firmenauftritt wollen wir noch besser in diesem schnelllebigen Markt hervorstechen und sowohl Jobsuchenden als auch Firmen auf der Suche nach dem geeigneten Kandidaten zur richtigen Zeit ein verlässlicher Partner sein. Auf dem großen und sehr heterogenen deutschen Arbeitsmarkt schaffen wir dies dank der uns auszeichnenden Eigenschaften, zu denen Innovation, Erfahrung, hochmoderne Technologie, hohe Benutzerfreundlichkeit und starker Kundensupport zählen.“



„In den letzten fünf Jahren hat Jobrapido weltweit rund drei Milliarden Jobangebote veröffentlicht, mehr als 1.000 Unternehmen beim Recruitment-Prozess unterstützt und mehr als 1,5 Milliarden Menschen dabei geholfen, einen neuen Job zu finden. Wer in Deutschland einen Job sucht, findet bei uns aktuell mehr als 1,7 Millionen Jobangebote – und damit beste Chancen, einen Traumjob zu ergattern“, erklärt Brouwer weiter.



Firmen und Jobsuchende schätzen an Jobrapido vor allem vier Eigenschaften, welche die Jobsuchmaschine einzigartig machen:





Die einfach zu bedienende Webseite: jeder Nutzer braucht lediglich ein paar Angaben zum von ihm gesuchten Job und zum Suchbereich zu machen und kann die Suchergebnisse sehen, ohne sich registrieren zu müssen. Für eine maßgeschneiderte Jobsuche können Nutzer zudem auch auf ihre letzten Sucheinstellungen zurückgreifen und sich per E-Mail, Facebook, Google oder LinkedIn bei Jobrapido anmelden.

Das einzigartige Geschäftsmodell: Jobrapido nutzt neueste Technologien für Geolokalisierungs- und Targeting-Prozesse und entwickelt moderne Software und Marketing-Tools. Dadurch kann Jobrapido Bewerberprofile mit aktuellen Stellenangeboten für die gesuchten Jobkategorien vergleichen und die eigene Community, Google und Kanäle des Social Recruitings nutzen. Auf diese Weise kann Kunden qualifizierte Kandidaten „on demand“ geboten werden.

Maßgeschneiderte Lösungen: dank des einzigartigen Geschäftsmodells und innovativer Technologien zieht Jobrapido vielversprechende Talente an und bringt Jobsuchende und Arbeitgeber effizienter und effektiver zusammen. Der Recruiting-Prozess wird proaktiver, schneller, günstiger, transparenter, skalierbarer und kontrollierter.

Die große Community und die umfassende Angebotsdatenbank ermöglichen Unternehmen, geeignete Kandidaten unter weltweit mehr als 70 Millionen registrierten Nutzern zu finden – und bieten Jobsuchenden mehr als 20 Millionen Stellenausschreibungen im Monat.





Moderner und attraktiver zeigt sich auch das neue Logo von Jobrapido, das ebenso wie die App und die Website nicht nur neue Features bietet, sondern auch in neuen Farben erstrahlt. Jobrapido will damit Bewerber bei der Online-Jobsuche besser unterstützen. Weitere Tipps, News und Informationen zu Diensten gibt es auf dem Blog von Jobrapido.



Innovation und Technologie sind der Kern der Jobsuchmaschine und ermöglichen Jobrapido schneller und gezielter auf die Bedürfnisse von Bewerbern und unserer Firmenkunden einzugehen. Damit will das Unternehmen nicht nur in technischer Hinsicht an der Spitze stehen, denn Jobrapido hat ebenso den Anspruch, Jobsuchenden die komfortabelste, benutzerfreundlichste und ansprechendste Nutzeroberfläche zu bieten. Getreu dem neuen Firmenmotto: “We take the work out of looking for work”.

Jobrapido Srl

Jobrapido (JR) ist die weltweit führende Suchmaschine für attraktive Stellenangebote. Als absoluter Vorreiter der Branche setzt Jobrapido einen neuen Standard im Hinblick auf die Online-Jobsuche und revolutioniert damit die Art und Weise, wie Menschen die optimale Stelle finden. Hierfür analysiert und aggregiert JR Jobofferten aus dem gesamten Internet - für eine ebenso umfassende wie relevante Auswahl auf einen Blick. Mithilfe anspruchsvoller Technologie und innovativer Produkte bringt JR hochkarätige Arbeitgeber und gesuchte Talente auf direktem Weg zusammen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2006 gegründet und gehört seither global zu den begehrtesten Anbietern. JR listet monatlich etwa 20 Millionen Jobs, verzeichnet im selben Zeitraum 35 Millionen individuelle Nachfrager und verfügt insgesamt über mehr als 70 Millionen registrierte Nutzer. Vom Hauptsitz des Unternehmens in Mailand aus bietet JR seine Dienstleistungen in 58 Ländern an. Dabei selektiert es die bestgeeigneten Kandidaten für Stellen in tausenden von Unternehmen auf der ganzen Welt. So kann Jobrapido den Arbeitgebern unmittelbar auf Nachfrage stets die richtigen Bewerber präsentieren. Seit April 2014 gehört Jobrapido zur Symphony Technology Group (STG).

