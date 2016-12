Telefonisches Service-Center nutzen

„Über 80 Prozent der Anliegen rund um das Arbeitslosengeld II können bereits über unser telefonisches Service-Center und ohne persönliche Vorsprache beantwortet werden. Mit Hilfe des telefonischen Service-Centers und des Onlineangebotes auf www.jobcenter-leipzig.de, kann der Weg durch die Stadt bis zum Jobcenter oft eingespart werden“, rät Jobcenter-Sprecher Ronny Schleicher.



Zum Beispiel können Termine telefonisch vereinbart oder abgesagt werden und die Meldung zur Ortsabwesenheit, Krankmeldungen oder auch die Abmeldung in Arbeit über diesen Weg erfolgen. Auch die notwendigen und vor allem richtigen Antragsunterlagen werden über das Service-Center versendet. Unter der Rufnummer 0341 - 913 10 705 sind von montags bis freitags, von 08:00 – 18:00 Uhr, erfahrene Kolleginnen und Kollegen für Fragen rund um Geldleistungen und die Vermittlung erreichbar.



Kleiner Tipp: „Den schnellsten Kontakt zum Service-Center bekommt man in den anrufschwachen Zeiten zwischen 12.00 Uhr und 16.00 Uhr“, so Schleicher.



Arbeitsagentur und Arbeitslosengeld I



Auch das telefonische Service-Center der Arbeitsagentur ist für Anliegen rund um das Arbeitslosengeld I, montags bis freitags, von 08:00 bis 18:00 Uhr, unter 0800 4 5555 00, kostenfrei erreichbar. Ergänzt durch den eService bietet die Arbeitsagentur damit ein umfangreiches Dienstleistungsangebot an. Die Antragstellung auf Arbeitslosengeld I, Adressänderungen, Abmeldungen oder auch die Zusammenarbeit mit dem persönlichen Betreuer können schnell und bequem über das Internet erfolgen. www.arbeitsagentur.de/eservice

