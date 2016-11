Weltneuheit: Solarium mit integrierter Hautpflege

Wir alle kennen das: in den dunklen Wintermonaten fühlen wir uns müde und schlapp. Kaum scheint die Sonne, sind wir voller Energie und fühlen uns einfach gut. Kein Wunder, denn Sonne und Licht streicheln Körper und Seele. Werden die verschiedenen Lichtspektren in die richtige Balance gebracht, ermöglichen sie nicht nur einen strahlenden, natürlich gebräunten Teint, sondern haben auch zahlreiche positive Wirkungen auf den gesamten Organismus.



Vom Marktführer Ergoline gibt es jetzt eine Weltneuheit! Ein Solarium, das nicht nur bräunt, sondern die Haut gleichzeitig pflegt. Die neue Lichttechnologie der Ergoline Prestige 1600 vereint aufeinander abgestimmte Lichtspektren aus UV-Licht und rotem Beauty Light.



Das hat nichts mehr mit den Solarien zu tun, wie es sie noch vor einigen Jahren gab. Bei der Prestige 1600 wählen Sie per Tastendruck aus verschiedenen Lichtprogrammen aus: von einem natürlich strahlenden Teint bis zur besonders intensiven Tiefenbräune ist alles möglich. Egal für welches Lichtprogramm Sie sich entscheiden – das rote Beauty Light pflegt die Haut bereits beim Sonnen und ermöglicht ein spürbar besseres Hautgefühl. Im Gesichtsbereich ist sogar eine UV-freie Anwendung mit purem Beauty Light möglich – für eine glanzvoll strahlende Haut.



Damit Sie sich rundum wohlfühlen verwöhnt die Prestige 1600 mit Luxus auf höchstem Niveau. Egal ob Climatronic, Aqua Fresh-Erfrischung, Aroma-Duft oder eigene Musik mit Bluetooth ® – das neue Luxussolarium verspricht Entspannung pur. Schließen Sie die Augen und genießen Sie Ihren Kurzurlaub in der Sonne.



Die neue Art zu sonnen, finden Sie in hochwertigen Sonnenstudios in ganz Deutschland. Probieren Sie es aus und genießen Sie Sonne und Licht mit gutem Gewissen!

