"Cryptocafé" + "Zwischen Big Data und Pokémon Go!"

Für beide folgenden Veranstaltungen gilt: EINTRITT FREI - keine Anmeldung notwendig!

ORT jeweils: Jugendinformationszentrum JIZ, Sendlinger Straße 7 (Innenhof), München

VERANSTALTER: Digitalcourage München (www.digitalcourage.de) in Kooperation mit dem JIZ München





Zwischen Big Data und Pokémon Go!





Montag, 17. Oktober 2016, 19:30 Uhr im JIZ





Big Data – Vorratsdatenspeicherung – Digitalisierung – Pokémon Go! Alles Themen, die Auswirkung in der Gesellschaft und Politik haben und haben werden. Auch noch drei Jahre nach Edward Snowdens Enthüllungen stellt sich die Frage: Wie steht es um digitale Bürgerrechte? Gibt es eine Art digitale Selbstverteidigung und kann das auch "Otto Normalverbraucher"?



Am 17. Oktober 2016 informieren und diskutieren ab 19.30 Uhr im JIZ Christine Wittig von Linksystem München, Hartmut Goebel von Digitalcourage e.V. und Barbara Schmitz (Rechtsanwältin) das Thema "digitale Bürgerrechte" politisch wie praktisch.



Cryptocafé





Montag, 24. Oktober 2016, 19:30 Uhr im JIZ





Digitale Selbstverteidigung für Anfänger*innen im JIZ! Jung und Alt erhalten beim Cryptocafé im JIZ praktische Tipps und Tricks, aber auch ein geschärftes Bewusstsein um zu vermeiden, dass beim Surfen im Internet ständig jemand "über die Schulter schaut". Von datenschutzfreundlichen Browsereinstellungen über das ideale Passwort bis hin zum E-Mail-Verschlüsseln erklären die Aktiven von Digitalcourage München alles Nötige, um die eigene Privatsphäre im Internet zu schützen. Willst Du wirklich sämtliche private Informationen im Internet mit allen teilen? Immer wieder werden neue Ungeheuerlichkeiten offenbart, wie Geheimdienste und Großkonzerne sich intimste Informationen über uns zusammenstehlen. Etwas mehr Privatsphäre im Internet ist gar nicht schwer!



Bitte eigene Notebooks, Tablets und/oder Smartphones mitbringen!

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren