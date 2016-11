Mit dem 2014 beim Filmfest in Venedig preisgekrönten Film „An der Seite der Braut“ thematisiert die Reihe „Aus der Fremde – in die Fremde?!“ am Dienstag, den 06.12.2017 u.a. die Fluchtwege nach und innerhalb von Europa sowie die Situation von Geflüchteten in München/Bayern. Nach dem Film diskutieren Fachleute des Münchner und des Bayerischen Flüchtlingsrates mit Cumali Naz (Stadtrat) und dem Publikum.



Wann: Dienstag, 06.12.2016 ab 18.30 Uhr

Wo: IG - Initiativgruppe e.V., Karlstraße 48-50 (Rgb.)



Diskussion mit Fachleuten und Publikum (nach dem Film) mit:







Monika Steinhauser (Münchner Flüchtlingsrat)

Jana Weidhaase (Bayerischer Flüchtlingsrat)





Moderation: Cumali Naz (Stadtrat und Interkultbeauftragter des KJR München-Stadt)



Eintritt frei - Anmeldung für Gruppen im JIZ erbeten!



In Kooperation mit „Kino Asyl“ (www.kinoasyl.de)



Infos zu „An der Seite der Braut“ (Deutschland, Italien, Palästina 2014, Dokumentation, 89 Min.)



Ein syrischer Dichter und ein italienischer Journalist helfen fünf syrischen und palästinensischen Flüchtlingen, die, nach ihre Ankunft in Lampedusa, von Mailand nach Stockholm gelangen wollen, ohne von den Behörden verhaftet zu werden. Sie entscheiden, eine Hochzeit vorzutäuschen, weil „niemand (…) einen Hochzeitszug kontrollieren“ würde. Also machen sie sich mit der Hilfe einer jungen syrischen Frau, die einen deutschen Pass hat, auf den Weg. Während der viertägigen Reise erzählen die Protagonisten ihre Geschichten und Träume in der Hoffnung auf eine Zukunft ohne Kriege und Grenzen. (QUELLE: Wikipedia) - Webseite zum Filmprojekt: www.iostoconlasposa.com



Infos zu „Aus der Fremde – in die Fremde?!“



Seit 2006 präsentiert das Jugendinformationszentrum (Kreisjugendring München-Stadt) gemeinsam mit der Initiativgruppe IG - Interkulturelle Begegnung und Bildung e.V. spannende Filme - kostenlos! Anschließend an die Filme diskutiert Cumali Naz (Stadtrat, Interkultbeauftragter des KJR München-Stadt) mit Fachleuten und dem Publikum.



Alle Infos zu Filmen und Gästen gibt es unter: www.filmreihe.jiz-m.de

