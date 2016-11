Neues Produkt - neue Jobs

Das wachsende Familienunternehmen Jentschura schafft neue Jobs am Unternehmenssitz in Münster-Roxel. Sieben neue Arbeitsplätze hat Firmengründer Dr. h. c. Peter Jentschura (im Bild stehend) jetzt in der hauseigenen Textilmanufaktur geschaffen. Hintergrund der positiven personellen Entwicklung: Jentschura hat jüngst einen neuen Wickel auf den Markt gebracht. „Das Gesundheitsprodukt erfreut sich steigender Nachfrage, die mit unserem bisherigen Personal nicht bedient werden konnte", berichtet Jentschura. Die neuen Angestellten erhielten allesamt unbefristete Verträge in Vollzeiteinstellung. Mehr als 100 Mitarbeiter sind für das Traditionsunternehmen in Münsters-Westen tätig. Das 1993 gegründete und weltweit führende Unternehmen für basische Healthcare- & Beauty-Produkte exportiert seine Erzeugnisse in mehr als 25 Länder. www.p-jentschura.com

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren