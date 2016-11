Darmstadt plus Jazz gleich dazz!

Vom 13. bis 22. Januar findet erstmals das Festival „dazz – Jazz Winter Darmstadt“ statt, für das sich 10 Jazzveranstalter zusammengeschlossen haben: 10 Tage, 9 Orte, 17 Veranstaltungen in ganz Darmstadt. Darunter Ausstellungen, ein Filmabend, Konzerte zwischen New Orleans-Jazz und zeitgenössischer Avantgarde sowie ein Jazzkonzert für Kinder. Unterstützt wird das Festival von der Sparkasse Darmstadt, der Volksbank Darmstadt Südhessen eG sowie der HEAG Kulturfreunde Darmstadt gGmbH.



Der Jazz hat eine lange Tradition in Darmstadt und bereits seit den 1920er Jahren seine Spuren in der Stadt hinterlassen. Insbesondere seit Ende des 2. Weltkriegs, mit dem Aufleben des Hot Circle Darmstadt, diesem jungen und umtriebigen Kreis, der zunächst Platten- und Diskussionsabende, später Konzerte in der Otto-Berndt-Halle und im Amerikahaus veranstaltete, über den noch heute aktiven Jazzclub e.V. im Achteckigen Haus oder dem etwas jüngeren Verein zur Förderung des zeitgenössischen Jazz in Darmstadt bis zur Centralstation, die in der Gegenwart die Stars der Szene an den Woog lotst, ist der Jazz aus Darmstadt nicht mehr wegzudenken.



Die Jazzmusik, die so sehr von der Improvisation und Kreativität der Akteure lebt, ist in Darmstadt heute an vielen Orten zuhause. Für „dazz – Jazz Winter Darmstadt“ haben sich zahlreiche Kulturschaffende zusammengetan, um Jazz an etablierten und neuen Spielorten zu präsentieren: Achteckiges Haus, Centralstation, Jazzinstitut Darmstadt, HoffArt Theater, Justus-Liebig-Haus, Kulturzentrum Bessunger Knabenschule, Oetinger Villa, programmkinorex, Stadtkirche Darmstadt und vinocentral – sie alle sind Bühne und Schauplatz kleiner und großer Veranstaltungen. Mit dabei sind lokale, nationale und internationale Künstler wie Uli Partheil, Jürgen Wuchner, Günter „Baby“ Sommer, Contrast Trio, David Helbock, die Band SMAF oder Renaud Garcia-Fons aus Frankreich und viele mehr. In ganz Darmstadt spielt die Jazzmusik!



Weitere Informationen unter www.dazz-festival.de





















Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren