"Love From Land Rover": Geoff Cooper erlebt am 80. Geburtstag eine große Überraschung

Von Kindesbeinen an ein glühender Fan der Marke Land Rover

Jubilar feiert im Stammwerk Solihull den Ehrentag off the road

Das Video zur gelungenen Überraschung finden Sie unter "The Letter - With Love from Land Rover"





Ein ganz besonderer 80. Geburtstag für Geoff Cooper: Land Rover begleitet den großen Fan der Marke schon praktisch sein ganzes Leben. Zu seinem Ehrentag hat sich der britische 4x4-Spezialist zusammen mit Coopers Tochter Wendy eine Überraschung ausgedacht – ein Tag am Werk Solihull im Gelände mit allerneuesten und historischen Modellen made by Land Rover. Im Rahmen des Projekts „Love From Land Rover" erlebte Geoff Cooper Meilensteine der Modellgeschichte, die beinahe so alt ist wie er selbst.



Als Geoff Cooper zwei Jahre alt war, erblickte der erste Land Rover das Licht der Automobilwelt. Den Briten haben die 4x4-Modelle aus seiner Heimat seitdem stets begleitet und nicht mehr losgelassen. Schon als Kind wurde er in einem Land Rover kutschiert, später ging er dann selbst mit einem Modell der Serie I bei Trial-Rennen an den Start – immer ganz klassisch britisch mit Bowler-Hut auf dem Kopf. Und auch beruflich blieb Geoff Cooper der Marke eng verbunden: Viele Jahre war er als Land Rover-Händler tätig.



Als der 80. Geburtstag nahte, schrieb Geoff Coopers Tochter Wendy einen Brief an Land Rover und stellte den Autobauern den treuen Land Rover-Fan vor. Die Reaktion überraschte die Tochter, mehr noch aber den Jubilar. Im luxuriösen Range Rover wurde Geoff Cooper zum Stammwerk Solihull chauffiert, wo ein faszinierendes Programm auf ihn wartete. In mehreren aktuellen Modellen konnte Geoff Cooper ausprobieren, wozu ein Land Rover oder Range Rover im Gelände heute fähig ist. Phil Jones, Instruktor bei Land Rover Experience, begleitete das Geburtstagskind durch die harten Offroadpassagen, die selbst einem großen Land Rover-Fan wie Geoff Cooper Respekt einflößen.



Aber damit nicht genug: Auf die Neuzeit folgte die Historie – in Gestalt eines klassischen Land Rover der Serie I, der im Rahmen des „Reborn"-Programms von Land Rover originalgetreu wiederaufgebaut und restauriert wurde. Mit diesem Projekt werden klassische Land Rover-Fahrzeuge zu neuem Leben erweckt und in frühere Glanzzeiten zurückversetzt, ehe sie von Liebhabern in aller Welt erworben werden können. Mike Bishop, Product Manager bei Land Rover Reborn, öffnete dem Jubilar die Fahrertür des in stilechtem Bronze Green lackierten Land Rover. Und dann ging es auch mit diesem Klassiker über Stock und Stein ins Gelände – die Krönung eines unvergesslichen 80. Geburtstags für Geoff Cooper.



Ein Video mit Eindrücken von dem außergewöhnlichen 80. Geburtstag hat Land Rover unter "The Letter - With Love from Land Rover" online gestellt.



