Land Rover Polo-Team gewinnt die Internationale Deutsche Polo High Goal Meisterschaft und ist Gesamtsieger der German Polo Tour 2016

- Land Rover Polo-Team gewinnt das letzte Turnier der German Polo Tour 2016 im September in Berlin und wird damit als beste Mannschaft Gesamtsieger



- Bereits im Juli hatte Team-Captain Heino Ferch mit seiner Mannschaft in München die Internationale Deutsche Polo High Goal Meisterschaft gewonnen



- Team-Captain Heino Ferch bei Siegerehrung in der Jaguar Land Rover Markenboutique in München



Durch einen Sieg beim abschließenden Bucherer Polo Cup in Berlin hat das Land Rover Polo-Team die Gesamtwertung der German Polo Tour 2016 für sich entschieden, und sicherte sich dadurch erstmalig den Gesamtsieg bei der bedeutendsten Turnierserie des Polosports in Deutschland. Bereits im Juli hatte Team-Captain Heino Ferch mit seiner Mannschaft in München in der höchsten deutschen Spielklasse mit einer grossartigen Leistung ebenfalls erstmalig die Internationale Deutsche Polo High Goal Meisterschaft gewonnen. Nun nahm Team-Captain Heino Ferch den offiziellen Pokal bei der Siegerehrung in der Jaguar Land Rover Markenboutique entgegen.



Polo und Land Rover: Eine Vielzahl an Gemeinsamkeiten verbindet das rassige Mannschaftsspiel auf Pferden und die traditionsreiche Geländewagenmarke. Beide stehen für Eleganz und Understatement, begeistern mit Dynamik und Technik – und beide stehen für beste britische Lebensart. Deshalb engagiert sich Land Rover schon seit geraumer Zeit für Polo, zumal das über 2500 Jahre alte edle Mannschaftsspiel auf Pferden in der Land Rover-Heimat Großbritannien besonders populär ist.



In Deutschland ist das Land Rover Polo-Team mit dem langjährigen Land Rover Markenbotschafter und Team-Captain Heino Ferch offiziell seit 2012 mit von der Partie. In der Turnierserie der German Polo Tour zeigen die Spieler aus Europa und Südamerika immer wieder begeisternde Beispiele ihres Könnens. Und sie haben Erfolg: Bereits im vergangenen Jahr holte sich das Land Rover Polo-Team Rang 2 in der deutschlandweiten Turnierserie – angeführt von Team-Captain Heino Ferch, der als bewegender und vom Publikum geliebter Darsteller in Kino- und TV-Filmen ebenso überzeugt wie als hochklassiger Teamplayer auf dem Polofeld.



Die Polo Saison 2016 entwickelte sich für Land Rover Team-Captain Heino Ferch und seine Mannschaft zur bislang grössten Erfolgsgeschichte: Drei grosse Turniersiege beim Bucherer Polo Cup in Frankfurt, bei den Internationalen Deutschen High Goal Meisterschaften Bucherer Cup in München / Holzkirchen, und beim Bucherer Polo Cup in Berlin, sowie der Gesamtsieg in der Mannschaftswertung der German Polo Tour 2016 begeisterten Publikum und Fachbesucher, und brachten dem spannenden Mannschaftssport auf Pferden und dem Land Rover Team und seinem Captain viele neue Freunde und Sympathien.



Bei der offiziellen Siegerehrung und Preisübergabe in der Jaguar Land Rover Markenboutique sagte Heino Ferch: „Es war für uns ein tolle Saison mit mitreissendem Polosport. Im Namen aller Spieler des Teams danke ich Land Rover für die intensive und überaus erfolgreiche Zusammenarbeit. Wir freuen uns schon auf die nächste gemeinsame Polo Saison 2017."



Christian Uhrig, Leiter Marketing-Kommunikation Jaguar Land Rover Deutschland: „Herzlichen Glückwunsch an das Land Rover Polo-Team! Wir freuen uns sehr, dass nach dem zweiten Platz des Vorjahres nun der Gesamtsieg bei der German Polo Tour herausgesprungen ist – und dies trotz der starken Konkurrenz der Poloprofis aus aller Welt. Der Erfolg bei der German Polo Tour und ebenso der grossartige Sieg bei der hochkarätigen Internationalen Deutschen Polo High Goal Meisterschaft beweisen, dass die Verbindung von Land Rover und Polo eine echte Erfolgsgeschichte ist und sich unser langjähriges und kontinuierliches Engagement auszahlt. Das Team um Heino Ferch ist einfach klasse und wir sind stolz, so tolle Spieler mit an Bord zu haben. Und wir freuen uns schon auf begeisterndes Polo mit dem Land Rover Team in der nächsten Saison."

