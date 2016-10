Jaguar Land Rover legt Grundstein für neues Autohaus in München

 Erste Jaguar Land Rover „tatement Site" eröffnet 2018 im Premiummarkt München

 Moderne, exklusive Architektur mit Eventbereich und 10.000 qm Ausstellungsfläche

 Partnerschaft mit Penske Automotive Group als Betreiber





Jaguar Land Rover hat den Grundstein zu seinem neuen Autohaus an der Drygalski Allee 37 in München gelegt. Als weltweit erste „lobal Statement Site" wird das Gebäude mit seiner modernen, exklusiven architektonischen Gestaltung die Marken- und Erlebniswelt von Jaguar Land Rover auf insgesamt rund 20.000 qm Gebäudefläche widerspiegeln. Als Leitbild und unverwechselbares Statement des britischen Premiumherstellers soll der zweite Markenstützpunkt in München 2018 eröffnet und von der Penske Automotive Group des früheren Rennfahrers Roger Penske betrieben werden. Der international tätige US-amerikanische Automobilunternehmer führt weltweit 28 Autohäuser von Jaguar Land Rover, davon 19 in Großbritannien.



Unter den Gästen bei der offiziellen Grundsteinlegung waren leitende Persönlichkeiten der Wirtschaftsförderung der Stadt München, der beteiligten Architekten und Projektingenieure sowie der Penske Automotive Group. Peter Modelhart, Geschäftsführer von Jaguar Land Rover Deutschland, sagte in seiner Begrüßungsansprache: „er Bau unserer ersten globalen ‚tatement Site‘ in München setzt ein besonderes Zeichen für die Bedeutung, die dieser Premiummarkt in Deutschland für uns hat: Als neuer Höhepunkt unserer Präsenz in dieser Stadt mit ihrem besonderen Lebensgefühl, dem wir uns verbunden sehen. Unsere Kunden können dort – wie jetzt schon in unserer Markenboutique am Odeonsplatz und bei unserem Partner Avalon Premium Cars – die Marken- und Erlebniswelten von Jaguar und Land Rover mit ihrer speziellen Atmosphäre unmittelbar erfahren."



Den symbolischen Grundstein für das Projekt legten Dr. Ralf Speth, CEO von Jaguar Land Rover, und Roger Penske, Chairman der Penske Automotive Group, sowie Peter Modelhart gemeinsam, indem sie Zeitkapseln mit einer aktuellen Münchner Tageszeitung, den Bauplänen für das Projekt und einem Glasobjekt mit einer Inschrift des Bauherrn befüllten.



Dr. Ralf Speth sagte bei der Grundsteinlegung: „m anspruchsvollsten Premiummarkt der Welt wird unsere allererste „tatement-Site" Sinnbild für die ganz besondere Identität von Jaguar Land Rover sein. Eine Kultur der Innovation, des Erfindungsreichtums und des atemberaubenden Designs. Und vor allem eine Kultur, die den Kunden an die erste Stelle rückt."



Die ‚lobal Statement Site‘ von Jaguar Land Rover in München wird von der Penske Automotive Group (PAG) betrieben werden, die bereits insgesamt 28 Autohäuser von Jaguar Land Rover weltweit führt. Die PAG ist zudem einer der größten Händler automobiler Premiummarken weltweit und beschäftigt rund 23.000 Mitarbeiter.



Roger Penske sagte in seinem Grußwort: „Ich bin sehr stolz, dass die Penske Automotive Group die erfolgreiche Partnerschaft mit Jaguar Land Rover mit dem neuen Standort in München weiter ausbauen kann. Ich denke, dass wir gemeinsam mit der ersten ‚lobal Statement Site‘ etwas Großartiges für die Kunden schaffen werden. Unser Ruf als Betreiber von Autohäusern der weltweit gefragtesten Prestigemarken verpflichtet uns, dafür unser Bestes zu geben."



Das neue Autohaus im neuen, großzügig verglasten Corporate Design von Jaguar Land Rover mit zwei Stockwerken und einem Event-Bereich auf dem Dach wird rund 10.000 qm Ausstellungsfläche sowie einen 2000 qm großen Werkstattbereich und großzügige Parkflächen bieten. Nach der Fertigstellung im Jahr 2018 sollen dort anfangs 70 Arbeitsplätze entstehen.

Jaguar Land Rover Deutschland GmbH

Für Jaguar Land Rover ist Deutschland mit über 25.000 Neuzulassungen von Januar - September 2016 der viertgrößte Markt der Welt und der größte in Europa



Europa verfügt über die größte Anzahl von Jaguar Land Rover-Händlern mit nahezu 900 Verkaufsstellen in 47 Ländern.



Seit Anfang 2016 verkaufte Jaguar Land Rover mehr als 434.000 Fahrzeuge weltweit und 104.000 in Europa. 2015 war mit nahezu 500.000 Fahrzeugen weltweit und davon über 110.000 in Europa das bisher erfolgreichste Jahr für das Unternehmen.



Jaguar Land Rover investiert im Geschäftsjahr 2016/17 über 3,5 Milliarden Euro (3 Milliarden Pfund Sterling) in die Produktentwicklung.



Jaguar Land Rover ist der größte Automobilhersteller in Großbritannien.



Jaguar Land Rover ist einer der größten Exporteure in Großbritannien und generiert über 80% seiner Erträge aus dem Export.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren