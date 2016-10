Jaguar Land Rover eröffnet Ice Driving Academy in Schweden

Heißkalte und unvergessliche Fahrerlebnisse am schwedischen Polarkreis

Jaguar F-TYPE, F-PACE und Range Rover Sport sowie Klassiker wie Jaguar Mk II oder Land Rover Series I stehen für Fahrten auf einem zugefrorenen See bereit

Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten über http://www.jaguar.de/jaguar-live/DrivingAcademy/Winterfahrtraining/jaguar-ice-experience-arjeplog.html oder http://www.landrover-experience.de/land-rover-experience-drives/jaguar-land-rover-ice-experience-arjeplog-schweden/

Video zur neuen Ice Driving Academy unter https://youtu.be/v1kON37KORE





Als neues aufregendes Fahrerlebnis präsentiert Jaguar Land Rover ab Anfang 2017 ein Fahrsicherheitstraining am Rande des Polarkreises. Austragungsort für die neue Ice Driving Academy ist das Jaguar Land Rover Wintertestcenter im nordschwedischen Arjeplog. Bei Temperaturen von weit unter null Grad können die Teilnehmer unter kompetenter Anleitung den Jaguar F-TYPE, F-PACE und Range Rover Sport auf vorgespurten Rundkursen am Limit bewegen.



Darüber hinaus sind Fahrten mit klassischen Jaguar und Land Rover Modellen möglich. So können die Gäste erfahren, wie sich ein Jaguar Mk II, Mk VII oder XK150 sowie Land Rover-Typen der Serien I bis III ohne moderne Bremsen, Servolenkung und Traktionskontrolle auf dem blanken Parkett bewegen lassen.



Mark Cameron, Brand Experience Director, Jaguar Land Rover, sagt: „Unsere Fahrzeuge sind auf den Betrieb unter extremsten Bedingungen ausgelegt. Teilnehmer der neue Ice Drive Academy lernen, wie sie ihren bevorzugten Jaguar oder Land Rover auch im tiefsten Winter gefahrlos am Limit bewegen können. Und das in einem unvergesslichen arktischen Umfeld."



Die Programme mit drei oder optional vier Übernachtungen starten zu Preisen ab Euro 2.490 Euro; für die ersten Termine im kommenden Januar werden ab sofort Anmeldungen entgegengenommen. Im Preis enthalten sind Hotel und Verpflegung, Transfers vom und zum Flughafen sowie die professionelle Anleitung durch die Jaguar Land Rover Eis-Tutoren.



Die für ihre hügelige Landschaft und großen Wälder bekannte Region Lappland ist zugleich die perfekte Umgebung, um die Region am Polarkreis auf einer Tour mit Snowmobilen oder in einem von Huskies gezogenen Schlitten näher zu erkunden. Beides ist optional buchbar und in kurzer Zeit vom Academy-Gelände aus zu erreichen.



Exemplarischer Programmablauf



TAG 1





Anreise Flughafen Avidsjaur

Transfer zum Hotel Silverhatten

Begrüßung und Theorie zur Fahrdynamik

Gemeinsames Abendessen im Hotelrestaurant





TAG 2





Frühstück

Praktische Fahrübungen





- Kontrolliertes Einleiten und Beendigung von Drifts

- 8-er Rundkurse mit mehreren Drifts





Mittagessen in einer Hütte direkt am Eissee

Praktische Fahrübungen





- Dynamik Slalom

- Präzisions-Drift





Aperitif in Jaguar Land Rover Tipi Lounge

Abendessen im Hotelrestaurant





TAG 3





Frühstück

Praktische Fortgeschrittene Fahrübungen





- Enge Kurven, Präzise Drifts





Mittagessen in einer Hütte direkt am Eissee

Führung Jaguar Land Rover Cold Climate Testcenter

Praktische Fahrübungen





- Off-Road Training

- Fortsetzung enge Kurven, Präzise Drifts





Hot Laps

Aperitif im Iglootel

Abschiedsessen in Tipi Ulak (Kota Holzhütte)





TAG 4





Frühstück

OPTIONAL: Skidoo Ausfahrt/Husky-Hundeschlittenfahrt (entgeltlich)

Transfer zum Flughafen

Rückreise



Über die Jaguar Land Rover Deutschland GmbH

Jaguar Land Rover vereinigt als größter Automobilhersteller Großbritanniens zwei ikonische britische Automarken unter einem Dach: Land Rover, den weltweit größten Hersteller von Premium-Allradfahrzeugen und Jaguar, einen der weltweit führenden Hersteller von Limousinen und Sportwagen der Luxusklasse.



Das Unternehmen beschäftigt weltweit annähernd 38.000 Mitarbeiter und sichert rund 275.000 weitere Arbeitsplätze bei Händlerbetrieben, Zulieferern und in der lokalen Wirtschaft. Neben den zentralen Produktionsstätten in Großbritannien betreibt das Unternehmen weitere Werke in China, Brasilien und Indien.



Jaguar Land Rover entwickelt und produziert hochwertige Fahrzeuge, die ein einzigartiges Kundenerlebnis bieten. Als größter R&D-Investor Großbritanniens im Fertigungssektor hat das Unternehmen in den letzten fünf Jahren £12 Mrd. investiert und plant allein im laufenden Jahr Investitionen von über £3 Mrd. in neue Produkte, Technologien und Investitionsgüter. Im Jahr 2015 hat Jaguar Land Rover 487.065 Fahrzeuge in 160 Länder verkauft, wobei über 80% der in Großbritannien produzierten Fahrzeuge in den Export gingen.

