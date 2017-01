Jaguar Land Rover erhöht Beteiligung an Programmen für vernetzte Fahrzeuge

Intensivierte Partnerschaft mit weltweit führendem Entwickler im Sektor vernetztes Fahren

Neue Cloud-Services-Plattform für andere Fahrzeughersteller offen

Erster Einsatz im Jaguar I-PACE geplant, dem ersten vollelektrischen Modell aus dem Haus Jaguar Land Rover





Jaguar Land Rover vertieft seine Partnerschaft mit CloudCar Inc., einem der weltweit führenden Entwickler von Technologien für vernetztes Fahren. Im Rahmen der Kooperation übernimmt der britische Premium-Autohersteller die nächste Generation der Cloud-Services-Plattform für seine Modelle und investiert zudem 15 Millionen US-Dollar (zirka 14,4 Millionen Euro) in eine Minderheitsbeteiligung an CloudCar.



Die im kalifornischen Palo Alto ansässige CloudCar Inc. zählt zu den globalen Technologieführern im Sektor vernetztes Fahren. In ihrer Cloud-Services-Plattform werden die Möglichkeiten maschinellen Lernens mit verschiedenen Fahrzeugsensoren gekoppelt. Dies erlaubt Autoherstellern die umfassende Nutzung der Plattform, beispielsweise auch zur Sprachsteuerung verschiedener Anwendungen oder zur Personalisierung. Gleichzeitig bleiben jedoch die Markenidentität erhalten und die Eigentumsrechte an den Daten gewahrt.



Hanno Kirner, Executive Director Corporate Strategy bei Jaguar Land Rover: „Damit gelingt uns ein bedeutender Fortschritt bei der Entwicklung von Technologien für vernetztes Fahren. CloudCar arbeitet gemeinsam mit Premiumherstellern an einigen der spannendsten Möglichkeiten und Herausforderungen auf dem Gebiet des maschinellen Lernens und des Infotainments." Hanno Kirner weiter: „Dieses Investment repräsentiert einen bedeutenden Teil der Technologieprogramme von Jaguar Land Rover. Zugleich bieten sich hier anderen



Autoherstellern wertvolle Chancen zur Beteiligung. Hier eröffnen sich Perspektiven, Hunderte fahrerorientierte Cloud-Services und entsprechende Inhalte in Autos zu integrieren. Damit ist diese Plattform ein gelungenes Beispiel dafür, wie die Zusammenarbeit verschiedener Erstausrüster herausragende Resultate für die Kunden liefern und zugleich Kosten senken kann."



Philipp Popov, CEO CloudCar Inc.: „Wir sind begeistert davon, die Verbindung zu Jaguar Land Rover zu stärken. Und wir freuen uns auf weitere Hersteller, die ebenfalls von unseren in jüngster Zeit erzielten Fortschritten profitieren."



Jaguar Land Rover plant, die nächste Entwicklungsstufe der CloudCar-Plattform im ersten vollelektrischen Modell des Gemeinschaftsunternehmens einzusetzen, dem Jaguar I-PACE.

Jaguar Land Rover Deutschland GmbH

Jaguar Land Rover ist der größte Automobilhersteller Großbritanniens, der zwei ikonische Marken vereint: Land Rover als führender Produzent von SUV und Geländewagen der Premiumklasse und Jaguar als Premiumhersteller luxuriöser Limousinen, Sportwagen und Crossover.



Das Gemeinschaftsunternehmen beschäftigt weltweit direkt fast 40 000 Mitarbeiter und sichert weitere zirka 240 000 Arbeitsplätze bei Händlerbetrieben, Vertriebsgesellschaften und Zulieferern. Neben den Produktionsstätten in Großbritannien verfügt Jaguar Land Rover über weitere Werke in China, Brasilien, Indien und der Slowakei. In den vergangenen fünf Jahren hat Jaguar Land Rover Fahrzeugverkäufe und Mitarbeiterzahl verdoppelt sowie den Umsatz im gleichen Zeitraum verdreifacht.





Jaguar Land Rover entwickelt und produziert anspruchsvolle Modelle für die Premiumsegmente der Märkte – stets mit Blick auf die Wünsche und Anforderungen der Kunden. Das Unternehmen ist im gesamten produzierenden Gewerbe Großbritanniens der größte Investor in Forschung und Entwicklung: In den vergangenen fünf Jahren hat Jaguar Land Rover rund 12 Milliarden Pfund Sterling (etwa 13,4 Milliarden Euro) für neue Produkte und Technologien aufgewendet – allein im laufenden Geschäftsjahr mehr als 3 Milliarden Pfund Sterling (zirka 3,3 Milliarden Euro). Jaguar Land Rover verkaufte von Januar bis November 2016 in fast 160 Weltmärkten rund 527 000 Fahrzeuge. Mehr als 80 Prozent der Produktion gehen in den Export.

