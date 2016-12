Jaguar Land Rover benennt Managing Director für Startup-Geschäft

.





Sebastian Peck leitet InMotion, Jaguar Land Rovers neue Geschäftseinheit für das Mobility Business und Venture Capital

Peck ist Mitbegründer des Software- und Venture-Capital-Unternehmens Digital Science

InMotion wird in die wachsende Lieferkette der Mobilitätsdienstleistungen investieren und Premium-Mobilitätsdienstleistungen entwickeln





Jaguar Land Rover hat Sebastian Peck zum Managing Director von InMotion, der neuen Geschäftseinheit für das Mobility Business und Venture Capital von Jaguar Land Rover, ernannt.



Sebastian Peck begann seine Karriere bei der Boston Consulting Group und stieß nach Abschluss seines MBA zum TMT-Beratungsteam der Schweizer Investmentbank UBS. In den vergangenen sieben Jahren war er an der Frühphasenentwicklung von Technologieunternehmen als Investor und Betreiber beteiligt. Er ist Mitbegründer von Digital Science, einem Unternehmen für wissenschaftliche Software und Venture-Capital-Investor, hinter dem das Verlagshaus Macmillan Publishers steht. Zuletzt war er CFO des in London ansässigen Healthcare Startups Health Bridge.



InMotion, gegründet im April 2016, wird von Jaguar Land Rover betrieben und wird unter Sebastian Pecks Verantwortung gezielt in die wachsende Lieferkette der Mobilitätsdienstleistungen investieren und ein integriertes Nutzer-Erlebnis für Kunden von Jaguar Land Rover und InMotion schaffen.



InMotions Accelerator bietet richtungsweisende Unterstützung für Startups in der Frühphase, indem er Zugang zu den Ressourcen, der Reichweite und der Erfahrung von Jaguar Land Rover als globalem Unternehmen bietet, um den Premium-Markt zu adressieren.



Sebastian Peck sagte: „In dieser spannenden Zeit der Anfangsphase zu InMotion zu stoßen, ist eine großartige Chance. Das Potenzial im Markt der Mobilitätsdienstleistungen ist gigantisch, und ich freue mich darauf, mit Gründern, Startups und Investoren zu sprechen, um Ihnen zu erläutern, was unser fantastisches Team ihnen bieten kann."



Sebastian Peck wird in der Londoner Zentrale von InMotion ein Team von mehr als 30 Mitarbeitern leiten und direkt an Adrian Hallmark, Director Corporate Strategy and Planning bei Jaguar Land Rover, berichten.



Adrian Hallmark sagte anlässlich Pecks Berufung: „Ich freue mich sehr, Sebastian Peck bei InMotion zu begrüßen. Das Unternehmen ist in diesem Jahr exponentiell gewachsen, und ich bin zuversichtlich, dass Sebastian Peck imstande sein wird, uns auf das nächste Level zu heben und ein Geschäft aufzubauen, das unseren bestehenden und künftigen Jaguar Land Rover-Kunden hochwertige digitale Mobilitätslösungen anbieten kann.



Über InMotion



InMotion investiert in die Zukunft der Mobilität und intelligente Verkehrslösungen. Wir sind – unterstützt durch Jaguar Land Rover – ein unabhängiges Unternehmen, das die besten Elemente von Corporate Venturing und interner Entwicklung verbindet und so eine einzigartige Arbeitsumgebung für aufstrebende Entrepreneure und Startups in der Frühphase schafft, um ein erfolgreiches Geschäft aufzubauen.



Unsere Dienstleistungen sind dazu bestimmt, unseren Kunden Freude zu bereiten, die Art, wie wir uns bewegen, zu verbessern, Zugang zu Fahrzeugen zu ermöglichen, auch ohne sie zu besitzen und verbesserte Wahlmöglichkeiten für alle Arten des Transports zu inspirieren. Wir lassen uns nicht aufhalten bei unserer Mission, die Art, wie Menschen sich fortbewegen, zu verändern und sie an die Plätze zu bringen, wo sie sein möchten. www.inmotionventures.com

Jaguar Land Rover Deutschland GmbH

Jaguar Land Rover vereinigt als größter Automobilhersteller Großbritanniens zwei ikonische britische Automarken unter einem Dach: Land Rover, den weltweit größten Hersteller von Premium-Allradfahrzeugen und Jaguar, einen der weltweit führenden Hersteller von Limousinen und Sportwagen der Luxusklasse.



Das Gemeinschaftsunternehmen beschäftigt weltweit direkt fast 40 000 Mitarbeiter und sichert weitere zirka 240 000 Arbeitsplätze bei Händlerbetrieben, Vertriebsgesellschaften und Zulieferern. Neben den Produktionsstätten in Großbritannien verfügt Jaguar Land Rover über weitere Werke in China, Brasilien, Indien und der Slowakei.



Jaguar Land Rover entwickelt und produziert hochwertige Fahrzeuge, die ein einzigartiges Kundenerlebnis bieten. Als größter R&D-Investor Großbritanniens im Fertigungssektor hat das Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren rund 12 Milliarden Pfund Sterling (etwa 13,4 Milliarden Euro) für neue Produkte und Technologien aufgewendet - allein im laufenden Jahr 2016 mehr als 3 Millionen Pfund Sterling (zirka 3,3 Milliarden Euro). Jaguar Land Rover verkaufte 2015 in fast 160 Weltmärkten 487 065 Fahrzeuge. Mehr als 80 Prozent der Produktion gehen in den Export.

