"Discover more together": Land Rover geht mit dem neuen Discovery auf Tour durch deutsche Großstädte

Direkt nach der Weltpremiere auf dem Pariser Autosalon kommt der neue Land Rover Discovery erstmals nach Deutschland. Auf der „Discover more together"-Tour präsentiert der britische Allradspezialist seinen komplett neu entwickelten Geländewagen in deutschen Großstädten. Monate vor der Markteinführung im kommenden Frühjahr können die Besucher den neuen Discovery ab 3. November in Köln, Frankfurt am Main, Hamburg und München in Augenschein nehmen. In spektakulären „Forschungsstationen" erhalten die potenziellen Kunden Einblicke in Technik und Möglichkeiten des vielfältigen Offroaders. Passend zu den Abenteuergenen des Discovery bekommen die Veranstaltungen Besuch vom Ausdauersportler Joey Kelly, der von seinen zahllosen Abenteuern im Rahmen seiner „No Limits"-Vortragsreihe berichten und Autogramme geben wird. Familien, sportlich aktive Menschen und alle Land Rover Interessenten können die Stationen der „Discover more together"-Tour jeweils ganztätig und kostenlos besuchen. Für Mitglieder des Discovery Circle werden zudem abends exklusive Private Viewing Events angeboten. Die Website www.discovery-circle.de informiert über alle Termine und die kostenlose Anmeldung.



Vielseitig und leistungsfähig, intelligent und hochmodern: Der neue Land Rover Discovery bringt alle Voraussetzungen mit, die Erfolgsgeschichte des seit 1989 über 1,2 Millionen Mal verkauften Geländewagens fortzuschreiben. Die britische 4x4-Marke hat in die fünfte Modellgeneration alle Zutaten integriert, die zu der weltweiten Beliebtheit des Discovery beitragen: reichlich Platz, bis zu sieben Sitzplätze für Erwachsene, hohe Flexibilität und uneingeschränkte Tauglichkeit für den aktiven Alltag vor allem von Familien. Darüber hinaus glänzt der neue Discovery mit cleveren Technologien, hochentwickelten Systemen und einem unverwechselbaren Karosseriedesign samt britischem Coolness-Faktor.



All diese und viele weitere Facetten des Discovery können Interessenten jetzt erstmalig in Deutschland hautnah erleben: auf der „Discover more together"-Tour in vier Großstädten. Vom 3. November bis Jahresende macht die Tour Station in vier großen Städten Deutschlands. Im Gepäck hat Land Rover in Köln, Frankfurt und Hamburg eine beeindruckende Präsentation: Der neue Discovery wird jeweils in zwei weißen Kuppelkonstruktionen ausgestellt, die an eine Polarstation erinnern. Die Präsentation in München wird in der Jaguar Land Rover Markenboutique stattfinden.



Die Polarstationen sollen nicht nur spektakulär aussehen, sondern auch ihren Forschungszweck erfüllen. Die Besucher können den neuen Geländewagen hier nämlich selbst erforschen und entdecken. Ausgestellte Sportutensilien deuten auf den Familien- und Freizeitcharakter des neuen Discovery hin, während Land Rover-Fachleute die Möglichkeiten und Merkmale des Modells demonstrieren und eine Ausstellung die Geschichte des Alleskönners zeigt. Wer darüber hinaus einen Einblick in die 4x4-Fähigkeiten eines Land Rover erhalten möchte, auf den wartet im Außenbereich der Veranstaltungen ein mobiler Offroad-Parcours mit Mitfahrmöglichkeiten im Land Rover Discovery Sport.



Gekrönt wird die „Discover more together"-Tour schließlich mit Besuchen des Ausdauersportlers Joey Kelly. Das frühere Mitglied der „Kelly Family" hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der bekanntesten Abenteurer entwickelt. In seiner Vita stehen mittlerweile über 100 Marathon-, Ultramarathon- und Ironman-Herausforderungen. Joey Kelly wird an mehreren Terminen in Köln, Frankfurt, Hamburg und München von seinen aufregendsten Erlebnissen, etwa am Südpol oder in der Sahara, berichten und auch für Autogramme zu Verfügung stehen. In der Jaguar Land Rover Markenboutique können die Besucher zudem am 3. Dezember gegen Joey Kelly in der „Discovery Challenge" antreten: http://www.jaguarlandrover-odeonsplatz.de/aktuelles/land-rover-discovery-familientag-mit-joey-kelly



Die Daten der „Discover more together"-Tour:



3.–5.11. Köln, Mediapark (reguläre Öffnungszeit 10–18 Uhr)



10.–12.11. Frankfurt/Main, Skyline Plaza (reguläre Öffnungszeit 10–18 Uhr)



25.–27.11. Hamburg, Cruise Center HafenCity (reguläre Öffnungszeit 10–18 Uhr)



2.–31.12. München, Jaguar Land Rover-Markenboutique am Odeonsplatz (reguläre Öffnungszeit montags bis samstags jeweils10:00–19:00 Uhr, sonntags nur Fahrzeugausstellung)



Die regulären Öffnungszeiten können von den Besuchern ohne Anmeldung genutzt werden – der Eintritt ist kostenlos. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, an weiteren exklusiven Präsentationsterminen teilzunehmen. Interessenten für ein „Private Viewing" können sich unter www.discovery-circle.de registrieren und werden dann auch bis zur Markteinführung des neuen Discovery im kommenden Frühjahr mit aktuellen Informationen zum Modell versorgt.



