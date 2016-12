Schwing das Tanzbein und feier ab in der KuBar Neue Kulturbar an der Jade Hochschule

Bereits beim Hereinkommen strahlt der moderne Thresen der Kulturbar (KuBar) Besucher_innen an. Gegenüber leuchtet das Logo mit untermalenden LED-Lichtern. Durch einen kleinen Torbogen geht es vorbei am DJ und der Chill-Lounge, bevor man von der lateinamerikanischen Musik und deren Tänzen in den Bann gezogen wird. Auf der Tanzfläche – die bei Bedarf zu einer Bühne umfunktioniert wird – schwingen Frauen und Männer das Tanzbein. Die Deutsche Salsa-Meisterin von 2014, Irina Lichatschow von der Tanzschule Bailando, bietet zu Beginn der Latin-Party einen Workshop an. Im Anschluss können alle Besucher_innen zu Salsa-Musik tanzen.



Vor rund sechs Jahren wurde die heutige KuBar aufwendig renoviert. „Davor war sie ein Jazzclub“, erinnert sich der englischstämmige Duncan Howson, Professor am Fachbereich Bauwesen Geoinformation Gesundheitstechnologie der Jade Hochschule. „Altmodisch wie ich bin, gehören Kultur und Parties zu einem Studierendencampus dazu. Dass der AstA die Bar aufleben lässt, begrüße ich sehr. Ich hänge etwas daran, da ich die Bar noch von früher kenne, als sie noch ein Jazzclub war", erzählt Howson.



Marwin Voß studiert an der Jade Hochschule Bauingenieurwesen und unterhält das Referat für die KuBar beim AstA. Als er den Erinnerungen von Howson lauscht, kommt ihm eine Idee: "Das schreit nach einer Revival-Party." Howson gefällt die Idee, jedoch ist ihm auch klar, dass der Ort eindeutig für die jetzige Generation ist. Auch wenn seine früheren Kommilitonen darauf sofort anspringen würden.



Die KuBar befindet sich im Keller des V-Gebäudes auf dem äußeren Campusgelände. Auch das Unikum, das Theater der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, hält hier Proben ab und zeigt bis zu zehn Vorstellungen pro Jahr. Momentan finden hier auch Fotokurse und die Proben des Chors (beides Veranstaltungen des Jade Kulturwerkes) statt. Langfristig gesehen soll der Ort für kleinere Veranstaltungen wie Live-Übertragungen von Sport-Events oder (Motto-)Parties dienen.



Im Dezember wird die KuBar winterlich: Am 7. Dezember veranstaltet das International Office eine Weihnachtsfeier und am 14. Dezember feiert der AStA eine Weihnachtsparty mit buntgemischter Musik und freiem Eintritt.

