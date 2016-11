Jetzt für das Sommersemester 2017 an der Jade Hochschule bewerben

An der Jade Hochschule können Studieninteressierte sich ab jetzt online für das Sommersemester 2017 bewerben: ecampus.jade-hs.de. Bis zum 15. Januar ist die Bewerbung für die zulassungsbeschränkten Studiengänge und bis zum 15. März für die nicht-zulassungsbeschränkten Studiengänge möglich. Für Online-Studiengänge kann man sich bis zum 15. Februar bewerben.



Wer noch nicht weiß, was er oder sie studieren möchte, kann an einem Tag der Wahl zusammen mit einem Studierenden einzelne Studiengänge und die Hochschule näher kennen-lernen. Das Programm „Gast für einen Tag“ hilft bei der richtigen Studienwahl. Terminvereinbarung und weitere Informationen unter jade-hs.de/gastfuereinentag.



Fragen rund um den Bewerbungsprozess beantwortet das Team des Immatrikulationsamtes der Jade Hochschule jade-hs.de/iamt



An den drei Studienorten der Jade Hochschule Wilhelmshaven, Oldenburg und Elsfleth studieren derzeit 8000 junge Menschen, die von 200 Professorinnen und Professoren betreut wer-den. Die qualitativ hochwertige Lehre, ein praxisorientiertes Lernen und gute berufliche Perspektiven der Absolventinnen und Absolventen stehen bei einem Studium an der Jade Hoch-schule im Vordergrund. Der starke Anwendungsbezug und die familiäre Atmosphäre an den drei Studienorten werden von den Studierenden besonders hoch geschätzt.

