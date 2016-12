BMW spendet Jade Hochschule neues Versuchsfahrzeug

Ein neuer BMW 320d Gran Tourismo am vergangenen Donnerstag vor dem Ostgebäude der Jade Hochschule angeliefert. Die englische Ausführung des roten heckgetriebenen Fahrzeuges ist ein Spende der BMW AG und des Autohauses Freese. Das neue Fahrzeug soll für Versuche auf dem Leistungsrollenprüfstand des Fachbereiches Ingenieurwissenschaften dienen.



Der in die Jahre gekommene BMW 320i entspricht nicht mehr den neuesten Anforderung der Fahrzeugindustrie. Seit 1979 stand dieser der Ausbildung von Studierenden im Fach Kraftfahrzeugtechnik zur Verfügung, nun sollte ein neues Auto her. Jetzt fand die Schlüsselübergabe eines fabrikneuen BMW-Trainingsfahrzeugs, im Wert von 40.000 Euro, statt.



Am alten Modell haben mehr als 1.000 Studierende die Grundlagen der Fahrzeugtechnik erlernt. Dazu gehörten Untersuchung von Leistungskurven bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten, Bremsversuche sowie Fahrversuche, die unter Laborbedingungen auf dem Leistungsrollenprüfstand durchgeführt wurden sind. „Die praxisnahe Ausbildung ist eine wichtige Ergänzung zur theoretischen Vermittlung von technischen Zusammenhängen. Allerdings konnten neuere Entwicklungen, insbesondere aus dem Bereich der elektronischen Regelsysteme, an dem bisherigen Versuchsfahrzeug nicht mehr vermittelt werden“, erläutert Bartelmei.



Für Rainer Baude von der BMW AG ist es wichtig, dass eine Ausbildungsstätte wie es die Jade Hochschule ist, auf dem neusten Stand der Technik ist: „Es muss zeitgemäß sein, was hier gelehrt wird, um es draußen umsetzen zu können. Die Technik geht mit riesigen Schritten voran, weshalb Weiterbildung wichtig ist. Man muss permanent am Band bleiben.“



Henning zur Horst, der zur Geschäftsführung der Freese-Gruppe gehört, möchte den Studierenden durch die Zusammenarbeit mit der Jade Hochschule die aktuelle Technik näher bringen. Der Filialleiter Andy Strümpel verweist auf die Region: „Als in Wilhelmshaven ansässige Unternehmen ist es uns wichtig, dass wir zeigen, dass wir auf Wilhelmshaven setzen.“ Worauf Prof. Dr. Uwe Weithöner, Vizepräsident der Jade Hochschule, reagiert: „Wir wollen eine enge Verbindung mit den Unternehmen aus Wilhelmshaven und der Region schaffen.“



Was mit dem alten Fahrzeug passiert ist noch unklar, jedoch könnte das BMW-Museum eine passende Alternative sein. Die Zusammenarbeit mit dem Automobilkonzern ist für Bartelei eine Win-win-Situation: „Wir profitieren von modernen Ausbildungsmöglichkeiten und die Automobilunternehmen von bestens qualifiziertem Ingenieurnachwuchs.“



Lesen Sie mehr in unserem Online-Magazin Jade Welt.

