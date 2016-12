Umsatztreiber Limited Edition: Privatmolkerei Bauer setzt auf abverkaufsstarkes Sommersortiment

Die Privatmolkerei Bauer führt mit „Der große Bauer" jedes Jahr neue trendige Saisonsorten ein, die Abwechslung im Kühlregal und vielsprechende Geschmackserlebnisse bieten. Von Januar bis September ersetzt ein sommerliches Quartett die winterlichen Produkte und sorgt für fruchtig-frischen Genuss. Die Joghurt-Kompositionen „Holunder-Limette", „Kiwi-Stachelbeere", „Rhabarber-Vanille" und „Zitrone" aus tagesfrischer Milch verkürzen die Wartezeit auf wärmere Temperaturen. Das ansprechende Sommerdesign in leuchtend gelben Farben sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit. Die Produkteinführung wird durch einen bundesweiten TV-Spot, Kommunikations- und Internet-Aktionen unterstützt.



Sommeranfang im Kühlregal



Die Traditionsmarke Bauer gehört zu den beliebtesten Marken für Molkereiprodukte1. Mit einem breiten Sortiment und limitierten Editionen schafft das Familienunternehmen stetig neue Probierimpulse für Konsumenten. Im Januar wird „Der große Bauer" um sommerlich-frische Varianten ergänzt.



Beliebte Geschmacksrichtungen sorgen für hohen Kaufanreiz: So verbindet die raffinierte Kombination „Holunder-Limette" ein mildes Aroma mit spritzig-säuerlicher Note. Die kleine Zitrusfrucht ist zudem noch eine echte Vitaminbombe. Genau wie ihr gelbes Pendant: „Der große Bauer Zitrone" ist leicht-sauer und besonders frisch im Geschmack. Exotische Kiwi und saftige Stachelbeere sorgen in der dritten Variante für echte Sommerlaune. Lieblich und mild wird es mit „Der große Bauer Rhabarber-Vanille". Leicht-säuerlicher Rhabarber rundet die dezente Süße edler Vanille harmonisch ab.



TV-Power für On-Top-Umatz



Eine große Rolle spielen die neuen Saisonsorten auch im erfolgreichen TV-Spot „Und was kann der?", der in 2017 fortgeführt wird. Der 10-Sekünder wird ganzjährig und bundesweit auf reichweitenstarken Sendern wie ARD, ZDF oder RTL ausgestrahlt. „Der große Bauer" wird in Vignetten, die auf die jeweilige Jahreszeit abgestimmt sind, hervorgehoben. So steht zu Jahresanfang der Kundenliebling „Der große Bauer Zitrone" im Fokus und kurbelt den Abverkauf ordentlich an. Umfangreiche Kommunikations- und Onlinemaßnahmen unterstützen die Konsumentenaktivierung.



„Der große Bauer" in den Sommersorten „Zitrone", „Kiwi-Stachelbeere", „Rhabarber-Vanille" und "Holunder-Limette" ist von Januar bis Septmeber im 250-Gramm-Becher zum unverbindlichen Ladenverkaufspreis von 0,69 Euro erhältlich.

Privatmolkerei Bauer GmbH & Co. KG

1887 als Käserei von Franz Seraph Bauer gegründet, gehört die Privatmolkerei Bauer GmbH & Co. KG inzwischen zu den größten Fruchtjoghurtherstellern in Europa und ist Teil der Bauer Gruppe, die in der mittlerweile fünften Generation von den Brüdern Markus und Florian Bauer geleitet wird. Im Mittelpunkt aller Unternehmensentscheidungen steht stets das Bestreben, dem Kunden natürliche Joghurt- und Käseprodukte in bester Qualität zu bieten - und das schon seit über 125 Jahren. Dieser hohe Anspruch mündet im Bauer Familienversprechen. Der gute Bauer - der große Geschmack.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren