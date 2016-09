Mövenpick in neuer Kategorie

Der Premiumanbieter für hochwertige Produkte nach original Schweizer Rezeptur erweitert sein Sortiment und präsentiert ab Herbst 2016 einen beliebten Klassiker im Kühlregal: Mövenpick „Feinster Pudding" mit Schweizer Schokolade und Bourbon Vanille aus Madagaskar versprechen außergewöhnliche Geschmackserlebnisse. Ob pur oder mit Schokostückchen, die cremigen Sahnepuddings von Mövenpick stehen für hochwertige, erlesene Zutaten und damit für das Extra an Genuss. Aufmerksamkeitsstarke Kommunikationsmaßnahmen begleiten die Neueinführungen, die im edlen Design zu Impulskäufen anregen.



Beste Zutaten für anspruchsvolle Verbraucher



Die Käuferschaft des beliebten Mövenpick Feinjoghurts hat eine besonders hohe Affinität zu Desserts in Premium-Qualität – das zeigen die Ergebnisse einer umfangreichen Konsumentenbefragung im Dezember 20151. Daher steigert die Marke, die für besondere Rezepturen und innovative Produkte bekannt ist, mit einem neuen Premium-Segment den Abverkauf.



Genussmomente für anspruchsvolle Verbraucher bietet Mövenpick mit „Feinster Pudding" künftig in vier Sorten: exklusiv und zart cremig wird es mit hochwertiger Schweizer Schokolade, hergestellt aus ausgewählten und natürlichen Zutaten und erlesenen Kakaobohnen. Intensiv und harmonisch überzeugt die süße Bourbon Vanille-Variante. Das unverwechselbare Edelgewürz aus Madagaskar verleiht dem Premium-Produkt ein einzigartiges Aroma. Die Neuheiten gibt es jeweils auch in einer Variante mit knackigen Schokostückchen.



Spontane Probierkäufe garantiert



Die neuen Kreationen werden aufmerksamkeitsstark für die Verbraucher präsentiert: begleitet wird die Markteinführung von einer nationalen TV-Kampagne ab Januar 2017. Für zusätzliche Kaufimpulse sorgen ein attraktives Verpackungsdesign sowie zielgruppenorientierte PR- und Onlineaktivitäten.



Mövenpick „Feinster Pudding" wird dem Handel mit zwölf Bechern in sortierten Steigen angeboten. „Bourbon Vanille" als reiner Vanille Pudding und mit Schokostückchen verfeinert sowie „Schweizer Schokolade" pur oder mit Schokostückchen sind ab Herbst im 150-Gramm-Becher im Kühlregal erhältlich. Der unverbindlich empfohlene Ladenverkaufspreis beträgt ca. 0,79 Euro.



1 Nielsen Consumer Panel Deutschland; MAT Dezember 2015

Über die Privatmolkerei Bauer GmbH & Co. KG

1887 als Käserei von Franz Seraph Bauer gegründet, gehört die Privatmolkerei Bauer GmbH & Co. KG inzwischen zu den größten Fruchtjoghurtherstellern in Europa und ist Teil der Bauer Gruppe, die in der mittlerweile fünften Generation von den Brüdern Markus und Florian Bauer geleitet wird. Im Mittelpunkt aller Unternehmensentscheidungen steht stets das Bestreben, dem Kunden natürliche Joghurt- und Käseprodukte in bester Qualität zu bieten - und das schon seit über 125 Jahren. Dieser hohe Anspruch mündet im Bauer Familienversprechen. Der gute Bauer - der große Geschmack.

