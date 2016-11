Aktien - die Anlage ohne Alternative

Mehr als vier Billionen Euro lagern deutsche Sparer in Anlagen mit festen Zinsen, das sind mehr als 80 Prozent des Privatvermögens in Deutschland insgesamt. Das Problem dabei: Zinsen gibt es faktisch nicht mehr. „Beim deutschen Anleger besteht Handlungsbedarf“, sagt deshalb Martin Paulsen, Fondsmanager beim Itzehoer Aktien Club (IAC). Unter der Überschrift „Das Zins-Dilemma“ startete er die IAC-Herbsttour im Hotel Mercure in Itzehoe. Vor nahezu 200 Zuhörern im vollen Saal verdeutlichte er nicht nur die schwierige Situation für Anleger – er erläuterte auch mögliche Auswege.



Aus dem Leitzins sei inzwischen ein Leidenszins geworden, sagte Paulsen. Denn er ist so niedrig, dass alle leiden: Rentner, Stiftungen, Banken. Das Ziel dieser Politik sei, den Staaten in der Schuldenkrise Luft zu verschaffen, damit sie Zeit für Reformen hätten. Die Notenbanken wie die Europäische Zentralbank EZB seien in Vorleistung gegangen, so der Fondsmanager. Aber eine Grafik zur Entwicklung der Staatsschulden zeigte mit viel Rot: „Die Staaten haben das günstige Zinsumfeld nicht genutzt, um ihre Staatsfinanzen zu konsolidieren.“



Deshalb geht es weiter. EZB-Chef Mario Draghi bleibt dabei: Was immer nötig sei, um den Euro zu stabilisieren, es werde getan. Die Notenbanken verdrängten private Investoren, sicherten sich im großen Stil Staatsanleihen und kauften so die eigenen Schulden auf, erläuterte Paulsen. Die Renditen für diese Anleihen lägen nahe Null oder in weiten Teilen sogar schon darunter. Auch in Deutschland gibt es erste Banken, die Sparer mit Negativzinsen belasten. Und was mache der deutsche Anleger? Er lasse alles so wie bisher und hoffe, dass sich etwas ändere. Eine falsche Hoffnung, wie der Fondsmanager unterstrich: Draghi habe gerade erst wieder betont, dass der Kurs beibehalten werde. Fazit: „Wir müssen uns auf eine längere Zeit niedrigster Zinsen einstellen.“



Was tun also? Paulsen stellte verschiedene Anlageklassen mit ihren Chancen und Risiken vor. Bei Tagesgeld gebe es keine Rendite, mangels Zinsen drohe durch Inflation sogar eine Vermögenseinbuße. „Geld zu parken, um auf höhere Zinsen zu hoffen, ist schädlich“, sagte er. Täglich gehe dabei Kaufkraft verloren. Tagesgeld eigne sich daher nur als Liquiditätsreserve. Anleihen und Rentenfonds hätten in der Vergangenheit gute Resultate gebracht, das gelte künftig in der Nullzins-Phase nicht mehr. Für Immobilien fand Paulsen die Formel: „Keine Jubelstürme, keine Depression.“ Die Realrendite, bei der auch Rücklagen und Inflation berücksichtigt werden, liege bei null Prozent. Hinzu komme aber die Gefahr einer Immobilienblase, denn die Preise seien schneller gestiegen als die Mieten, die erzielt werden könnten.



Schließlich die Aktien. Auch diese seien ein Sachwert, da der Anleger Miteigentümer eines Unternehmens werde, sagte Paulsen. Doch er müsse sich im Klaren sein, dass es nicht ohne Schwankungen gehe. Die Zahl der Kurskorrekturen nehme zu , das sei wohl auch ein Grund für die Zurückhaltung der Deutschen beim Thema Aktien. Aber: „Ereignisbezogene Korrekturen sind meist nur von kurzer Dauer“, sagte der Fondsmanager. Die Rendite durch Dividenden sei aktuell höher als im historischen Durchschnitt, und auch das Potenzial für die Zukunft bei den Aktienkursen sei gut. Entscheidend sei der längere Anlagezeitraum, der die kurzfristigen Schwankungen abfedere: „Wir werden auch weiterhin mit einer langfristigen Aktienrendite von acht bis zehn Prozent rechnen können“, sagte Paulsen. Deshalb böten sie von allen Anlageformen das beste Verhältnis von Chance und Risiko – und im Umfeld niedrigster Zinsen seien Aktien damit alternativlos.



Allerdings betonte der Fondsmanager drei Grundprinzipien, nach denen auch der Itzehoer Aktien Club beispielsweise im Fonds IAC-Aktien Global verfahre: Eine breite Streuung sei ebenso wichtig wie weltweites Investieren und die Konzentration auf Qualitätsunternehmen. Diese zeichneten sich aus durch ein einfaches Geschäftsmodell mit einem Produkt, das Grundbedürfnisse befriedige, eine starke Stellung im Markt mit starker Marke und eine akzeptable Bewertung – es müsse seinen Preis wert sein. Umso besser sei es, wenn auch der Faktor Demographie berücksichtigt werde: Angesichts der Tatsache, dass besonders im asiatischen und pazifischen Raum die Bevölkerung und darin die Mittelschicht stark wüchsen, seien Unternehmen gesucht, die dort gut aufgestellt seien.



Nach diesen Prinzipien sei der Wert des Fonds IAC-Aktien Global seit dem Start im Jahr 2008 deutlich gestiegen, sagte Paulsen. Auch in dieser Grafik gab es starke Ausschläge nach unten, aber der Fondsmanager betonte noch einmal: „Eine Aktienanlage ist nichts für einen kurzfristigen Zeitraum.“

Mit rund 3.500 Mitgliedern ist der Itzehoer Aktien Club (IAC) die größte Anlegergemeinschaft dieser Art in Deutschland. Seit seiner Gründung in 1998 verfolgt der IAC das Ziel, die Wertpapierkultur in Deutschland zu fördern. Darüber hinaus bietet der Club die Möglichkeit zum gemeinsamen Wertpapiersparen in internationalen Qualitätsaktien wie McDonalds, BMW und Coca Cola. Die Geschäftsführung des IAC liegt bei der TOP Vermögensverwaltung AG, Viktoriastraße 13 in Itzehoe. Vorstände sind Jörg Wiechmann (Vorsitzender) und Reimund Michels. Der IAC bzw. die TOP AG wurden in den letzten Jahren mehrfach für herausragende Wertentwicklung prämiert, u.a. von Morningstar, Lipper, Handelsblatt und n-tv.

