Kurs auf die Karibik

Die beste Reisezeit beginnt und die Karibik wird für Abenteurer, Sonnenanbeter oder Entspannungssuchende zum sommerlichen Sehnsuchtsziel im kommenden Winter. Dank vielfältiger Urlaubsmöglichkeiten, Sonnengarantie und guter Sicherheitslage nehmen immer mehr deutsche Urlauber Kurs auf Kuba, Mexiko oder die Dominikanische Republik. Allein nach Kuba kamen 2015 offiziellen Angaben zufolge 26 Prozent mehr Gäste aus Deutschland. Die DER Touristik-Veranstaltermarken ITS und Jahn Reisen haben die Flugkapazitäten in alle drei Karibik-Ziele im Vergleich zur vergangenen Wintersaison um insgesamt 15 Prozent erhöht. Mehr Direktflüge gibt es insbesondere ab den Flughäfen Düsseldorf, Köln und Berlin Tegel. Auch das Hotelprogramm haben die Veranstalter nochmals ausgebaut.



Wer Land und Leute kennenlernen möchte, für den ist die Rundreise ,Einmal quer durch Kuba‘ genau das Richtige: Wie auf einer Zeitreise erleben Urlauber die charmante Hauptstadt Havana, erkunden Tabak- und Kaffeeplantagen und besuchen verträumte Kolonialstädtchen. Selbstverständlich steht auch ein Abstecher zum Che Guevara-Mausoleum auf dem Reiseplan. Im Anschluss entspannen die Rundreisenden an der Playa Esmeralda, beispielsweise im 5-Sterne Paradisus Rio de Oro Resort & Spa. Hier wohnen die Gäste inmitten eines tropischen Gartens direkt am Sandstrand und lassen es sich im Spa-Bereich gut gehen oder entdecken Kubas Unterwasserwelt in einem ,Schnuppertauchkurs‘.



Sonnenhungrige Badeurlauber finden in der Dominikanischen Republik ihr Paradies: Lange Sandstrände, sommerliches Klima und eine Vielzahl von Alles Inklusive-Angeboten sorgen für einen unbeschwerten Urlaub. Zu einem Hotelhighlight in der Dominikanischen Republik zählt das frisch renovierte 4-Sterne-Hotel Grand Paradise Samana in Las Galeras, das in eine tropische Parklandschaft eingebettet ist und sich direkt an einer Badebucht befindet. Das Hotel ist exklusiv bei DER Touristik buchbar.



Erholungssuchende sind in Mexiko bestens aufgehoben. Zahlreiche Hotels im Programm der DER Touristik Köln haben sich auf den Adults Only-Urlaub spezialisiert – hier ist Entspannung garantiert. An einem der schönsten Strände der Riviera Maya liegt das 5-Sterne Haus Excellence Rivierca Cancún in Puerto Morelos. Im Komforthotel bleiben Erwachsene unter sich und genießen Wellness im weitläufigen Spa-Bereich oder die internationale Küche in einem der 9 À-la-carte-Restaurants.



Preisbeispiele



Dominikanische Republik, Las Galeras, 4-Sterne-Hotel Grand Paradise Samana,



14 Nächte im Doppelzimmer, Alles Inklusive, inkl. Flug und Transfer, z.B. ab Berlin Tegel am 13.01.2017, pro Person ab 1.615 EUR (ITS).



Kuba, Rundreise ,Einmal quer durch Kuba‘, Hinflug nach Varadero/Rückflug ab Holguin, 9 Nächte im Doppelzimmer, versch. Mahlzeiten, Rundreise und Ausflüge lt. Programm. Anschlussaufenthalt in Guardalavaca, 5-Sterne-Hotel Paradisus Rio de Oro Resort & Spa, 4 Nächte im Doppelzimmer, Alles Inklusive, inkl. Transfer und Flug, z.B. ab Frankfurt am 19.03.2017, pro Person ab 2.890 EUR (Jahn Reisen).



Mexiko, Puerto Morelos, 5-Sterne-Hotel Excellence Riviera Cancún, 14 Nächte in der Junior Suite, Alles Inklusive, inkl. Flug und Transfer, z.B. ab Köln am 04.01.2017, pro Person ab 2.899 EUR (Jahn Reisen).



