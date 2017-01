Top-Loipen in Isny im Allgäu

Im Allgäu ist endlich Winter mit kalten Temperaturen und viel Schnee. Rund um Isny sind alle Loipen für Skating und klassische Technik präpariert. Für die Qualität der Langlaufstrecken bürgen die Zertifikate des Deutschen Skiverbands. Die sechs Rundtouren unterschiedlichster Schwierigkeitsgrade sind zwischen 3,2 Kilometer und 7,6 Kilometer lang. Für Profis bietet das Isnyer Langlaufstadion mit Flutlicht bis in die späten Abendstunden optimale Trainingsbedingungen.



Loipenwart sorgt für perfekte Spuren



Loipenwart Erhard Pferdt ist seit Tagen im Dauereinsatz. Dank wiederholter Präparierung sind die Parallelspuren wie mit einem Lineal gezogen und die Skatingstrecken verfestigt. Dabei stellt die Topografie des Voralpenlandes den Loipenexperten vor besondere Herausforderungen. Denn selten geht es nur geradeaus. Die Strecken verbinden auf einer Höhe zwischen 700 und 900 Metern Nie-derungen, Täler und Hochflächen. Es geht bergauf und bergab, Hangneigungen müssen ausgegli-chen und mooriger Untergrund sorgsam überfahren werden.



Langlauftouren von leicht bis schwer



Für Einsteiger, die sich auf die Lauftechnik konzentrieren und Kondition aufbauen möchten, eig-nen sich die Sportplatz- und Argenloipe. Beide Rundtouren führen über weites, offenes Gelände und sind etwas über drei Kilometer lang. Landschaftserleben und sportliche Herausforderung bie-ten die Schweineburg, Lengersau-, und Gschwendloipe. Die zwischen 5,4 und 7,6 Kilometer langen Touren führen vorbei an Gehöften, durch Wald und über aussichtsreiche Hochflächen, sind reich an Anstiegen und Abfahrten. Über Verbindungsstrecken sind Langlaufstadion und Landschaftsloi-pen zu einem Netz verknüpft. Ideal um einen in Hinblick auf körperliche Anforderung und Natur-genuss abwechslungsreichen Langlauftag in Isny zu verbringen. Langlaufpickerl, gültig für die gesamte Saison, und Loipenkarte kosten 15 Euro p. P.



Für all diejenigen, die Langlaufen erlernen oder ihre Technik weiter optimieren möchten, bietet die Isny Marketing GmbH einen Wochenendkurs am 21./22. Januar 2017. Der Kurs kann komplett mit zwei Übernachtungen, und Zusatzleistungen gebucht werden.



Isnyer Langlaufkurs Samstag/Sonntag, 21./22. Januar



inkl. 2 Übernachtungen mit Frühstück, 2 x halbtägiger Langlaufkurs, Stadtführung, Saisonpickerl und Loipenkarte, Langlaufausrüstung (Ski, Schuhe, Bindung und Stöcke) ab 205 Euro pro Person im Doppelzimmer, EZ-Zuschlag ab 20 Euro



Anreise: Freitag, 20. Januar 2017



Nur Kurs (Sa/So): 95 Euro pro Person inkl. Saisonpickerl und Loipenkarte, erm. 85 Euro p.P. mit Allgäu-Walser-Card, Kurkarte Isny, Ski-Verkeih auf Anfrage



Mindestteilnehmerzahl: 5 Personen



Aktueller Loipenbericht unter +49 7562 913353 sowie und www.isny.de.

