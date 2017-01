Auf Schneeschuhen verborgene Plätze rund um Isny erkunden

Querfeldein laufen, geradewegs über weiß gepuderte Hänge und hinein in unberührte Täler: Auf Schneeschuhtouren können Wanderfreunde im Januar zu Fuß die verschneite Natur der Adelegg und der Riedholzer Kugel durchwandern. Am Sonntag, 08. Januar, 10 Uhr, findet die erste Schneeschuhtour auf den Schwarzen Grat statt.



Was früher Fortbewegungsmittel für Inuits und Holzfäller war, ist mit den heute gebräuchlichen Schneeschuhen zu einem geschätzten Sportgerät geworden, das Wanderungen in die Berge aber auch durch flaches Gelände gerade bei beträchtlichen Schneemengen möglich macht. Rund um Isny finden in der Wintersaison regelmäßig Schneeschuhtouren statt.



Bis März führen sonntags unterschiedliche Schneeschuhtouren auf den voralpinen Höhenzug der Adelegg und die Riedholzer Kugel. Im Januar wird mit einer Vollmond-Tour nach Lengersau ein besonders einprägsames Naturerlebnis angeboten. Der letzte Termin der diesjährigen Wintersaison führt am 05. März auf den Schwarzen Grat (Adelegg).



Am 19. Februar steht die Spezial-Tour „Überleben im Schnee – Hirsche im Abseits“ auf dem Programm, die von Andreas Mayer, Jäger und Unternehmer aus Isny, begleitet wird. Die Spezialtour auf den Herrenberg folgt den Spuren der Rehe und Hirsche zu Futterstellen, weist auf Ruhezonen hin, thematisiert die Fressgewohnheiten des Wildes und geht auf hieraus resultierenden Gefahren für den Wald ein.



Isnyer Wintersporttag



Wer das Schneeschuhwandern probieren, sich über neueste Entwicklungen auf dem Wintersportmarkt informieren oder Spaß beim Schneeschuhrennen haben möchte, kommt am Sonntag, 15. Januar ab 13 Uhr zum Isnyer Wintersporttag im Volksbank Allgäu-West eG Langlaufstadion Isny. Der Wintersportverein Isny e.V. sorgt mit Kaffee, Kuchen und Glühwein für das leibliche Wohl.



Infobox



Schneeschuhtouren auf die Adelegg (Schwarzer Grat, 1.118 m ü. NN) und die Riedholzer Kugel (1.069 m ü. NN)



Adelegg: Schwarzer Grat - So, 08. Januar 2017, 10 Uhr

Treffpunkt: Wanderparkplatz Rehaklinik Überruh, Isny-Bolsternang



Vollmondtour Lengersau – Mi, 11. Januar 2017, 19 Uhr

Treffpunkt: Parkplatz am Volksbank Allgäu-West eG Lang-laufstadion, Isny



Riedholzer Kugel - So, 22. Januar 2017, 10 Uhr

Treffpunkt: Parkplatz Skilift Iberg, Maierhöfen



Riedholzer Kugel - So, 05. Februar 2017, 10 Uhr

Treffpunkt: Parkplatz Skilift Iberg, Maierhöfen



Vollmondtour Schwarzer Grat - Sa, 11. Februar 2017, 19 Uhr

Treffpunkt: Wanderparkplatz Haus Tanne, Eisenbach-Kreuzthal



Adelegg: Kreuzleshöhe - So, 12. Februar 2017, 10 Uhr

Treffpunkt: Skilift Gohrersberg, Krummen-Kreuzthal



Adelegg: Herrenberg-Tour-Spezial „Überleben im Schnee – Hirsche im Abseits“

So, 19. Februar 2017, 10 Uhr

Treffpunkt: Parkplatz Dorfstraße (Nähe Rathaus), Isny-Rohrdorf



Adelegg: Wolfsberg, So, 26. Februar 2017, 10 Uhr

Treffpunkt: Parkplatz Schmidsfelden, Leutkirch



Adelegg: Schwarzer Grat - So, 05. März 2017, 10 Uhr

Treffpunkt: Parkplatz Eschacher Weiher, Buchenberg-Eschach



Konditionen

Dauer: 3 - 4 Stunden

Kosten: 28 Euro/Person (inkl. Verleih Schneeschu-he, Gamaschen, Stöcke)

18 Euro/Kind bis 15 Jahre

Teilnehmer: min. 6 Personen, max. 15 Personen



Anmeldung

Isny Marketing GmbH, Büro für Tourismus, Unterer Gra-benweg 18, 88316 Isny im Allgäu Tel. +49 7562 97563-0, info@isny-tourismus.de, www.isny.de



Schneetelefon unter +49 7562 913353 sowie Loipen- und Schneebericht auf www.isny.de.



Isnyer Wintersporttag, 15. Januar 2017, 13 Uhr

(Ausweichtermin: 29. Januar 2017, 13 Uhr)



Ort: Volksbank Allgäu-West eG Langlaufstadion Isny



Langlauf: Schnupperlanglauf inkl. Langlaufausrüstung (wahlweise für Klassik- oder Skatingtechnik) Gratis Langlaufeinweisung und Ausleihe der Ausrüstung



Schneeschuhtouren, Schneeschuhrennen:

Test von Sportgerät und –technik, Schneeschuhverkauf, Schneeschuhtouren für Anfänger,

Schneeschuhrennen 5 Euro, bzw. 3 Euro p.P. (inkl. Ver-leih Schneeschuhe, Gamaschen)









