Unterstützung in Datenschutz und IT-Sicherheit für Arztpraxen in Ingolstadt

Düsseldorf/Ingolstadt. Die Telematikinfrastruktur und die eGK ermöglichen einen systemübergreifenden Informationsaustausch zwischen Arztpraxen, Krankenhäusern, Apotheken und Krankenkassen. Unkomplizierte Prozesse und eine bessere Versorgung durch unterstützende und übergreifende IT-Systeme bringen aber zusätzlich einen erhöhten Anspruch an den Datenschutz und die Informationssicherheit mit sich. Gemeinsam mit dem ISDSG initiiert das GO IN Praxisnetzwerk eine Kooperation, um Arbeitshilfen für Arztpraxen zu entwickeln.



Anforderungen an Arztpraxen



Arztpraxen unterliegen dem Druck der Wirtschaftlichkeit und müssen sich, um eine optimale Patientenversorgung, bei gleichzeitiger Anpassung an neue IT-Systeme, Schulung für Mitarbeiter und Interessierte zu gewährleisten, anpassen. Je geringer die personellen Ressourcen, desto schwieriger ist es, diesen zusätzlichen Anforderungen gerecht zu werden. Nicht selten wird deshalb nur das gesetzliche Mindestmaß umgesetzt. So auch in den Bereichen Datenschutz und IT-Sicherheit, wie Institutsleiter Prof. Dr. Thomas Jäschke berichtet: "Nur weil die Bestellung eines Datenschutzbeauftragten erst ab einer Praxisgröße von 10 Mitarbeitern gesetzlich vorgeschrieben ist, verringert das nicht den Schutzbedarf der verarbeiteten Daten in der Praxis. Wir möchten deshalb, gemeinsam mit dem GO IN Praxisnetzwerk, aufzeigen, dass Datenschutz und IT-Sicherheit mit geringen Mitteln in den Praxisalltag integriert werden kann - egal wie groß oder klein die Praxis ist."



Vorteile für Arztpraxen von GO IN



Das ISDSG entwickelt in Zusammenarbeit mit GO IN auf das Praxisnetz zugeschnittene Dienstleistungen. Diese umfassen regelmäßige Schulungen, Sensibilisierungsmaßnahmen und Lehrgänge. Begleitend sollen Orientierungs- und Arbeitshilfen, mit denen Arztpraxen, vorhandene Standards, gesetzliche Anforderungen und Empfehlungen im Bereich des Datenschutzes und der Informationssicherheit, leicht umsetzen und ihr QMS integrieren können, entwickelt werden.



Starke Partner



Prof. Dr. med. Siegfried Jedamzik, Vorstandsvorsitzender des Praxisnetzwerk GO IN, ist sich sicher, dass Datenschutz nicht nur ein Thema einzelner Ärzte ist. "Durch die Organisation innerhalb unseres Netzwerks haben wir die Möglichkeit die Aspekte des Datenschutzes und der IT-Sicherheit in einer bisher einmaligen Vorreiterrolle umzusetzen und aufzuzeigen, dass diese mit dem Patientenwohl und der effizienten Praxisgestaltung einhergehen.



Bekanntgabe und weiterführende Informationen



Alle Informationen werden im internen Bereich der GO IN Website zur Verfügung gestellt: http://www.goin.info. Persönliche Anfragen richten Sie bitte direkt an: info@go-in-ingolstadt.de.



Das Praxisnetz GO IN ist ein Zusammenschluss niedergelassener Ärzte aller Fachrichtungen aus Ingolstadt und Umgebung. Derzeit hat das Netz 430 Mitglieder. GO IN verfolgt das Ziel, die Qualität und die Wirtschaftlichkeit der medizinischen Versorgung der Region nachhaltig zu verbessern. Unter Anderem wird dies durch Kooperationen mit den umliegenden Krankenhäusern in Form der Gesundheitspartner IngolStadtLandPlus GmbH verwirklicht.

Über ISDSG - Institut für Sicherheit und Datenschutz im Gesundheitswesen

Das ISDSG - Institut für Sicherheit und Datenschutz im Gesundheitswesen ist ein Dienstleistungsbereich des Compliance Providers DATATREE AG und beschäftigt sich mit allen Fragen zum Thema Informationssicherheit und Datenschutz mit Schwerpunkt auf den Akteuren des Gesundheitswesens. Das Portfolio des ISDSG umfasst neben den frei zugänglichen Informationen und Dienstleistungen auch besondere Angebote, welche für die Bewältigung der Herausforderungen durch die fortschreitende Digitalisierung in der Medizin und den Potentialen durch die Informationstechnologien erforderlich werden.



