Irmscher Opel Astra K Sport neu im Individualisierungsprogramm

Seit fast 50 Jahren bietet die Irmscher Firmengruppe individuelle Umbauten und Zubehörteile für alle Fahrzeuge der Opel Modellfamilie an. Irmscher ist damit nicht nur der weltweit größte Anbieter von individuellen Zubehörteilen der Opel Modellpalette sondern auch der mit der umfangreichsten Historie.



Der Opel Astra K ist europaweit zu einem Bestseller avanciert. Auch bei der Kundschaft welche auf Individualität Wert legt erfreut er sich größter Beliebtheit. Irmscher baut daher das Zubehörprogramm für den Opel Astra K weiter aus.



Optisch bietet Irmscher einen Karosseriekit "Sport" an, welcher die dynamische Seitenführung durch elegante Schweller unterstützt. Die Frontpartie des Fahrzeugs wird akzentuiert durch eine sportliche Frontspoilerlippe mit Lufteinlässen sowie mit dem Irmscher typischen Kühlergrill im Wabengrilldesign mit Irmscher Edelstahl oder Carbonleiste charakterisiert.



Die verfügbaren Foliendesigns im Exterieur, welche dezent die Fahrzeugkonturen aufnehmen, akzentuieren die prägnanten Bereiche der Fahrzeugdesignlinie. Das komplette Beklebungsset ist in unterschiedlichen Farben erhältlich.



Der Astra K mit Oberklassenflair ist original maximal mit einer 18 Zoll Bereifung zu bestellen - Irmscher bietet für das neue Modell zwei verschiedene 19 Zoll Designs mit den Namen "High Star" und "Aero Star" an. Neu im Irmscher Programm ist eine progressive Felge mit dem Namen "Heli Star". Die neue Felge kennzeichnet sich durch fünf stark verdrehte Speichen welche sich sichelförmig an den Felgenrand schwingen. Das brandneue Design in der Dimension 20 Zoll ist in der exclusive Ausführung diamantpoliert aber auch in Uni schwarz erhältlich.

Ebenso bietet Irmscher speziell für den Winter entwickelte Felgen in 16 und17 Zoll Varianten an.



Das Fahrwerk wird um ca. 30 mm tiefergelegt und sorgt daher für entsprechende Bodenhaftung, speziell in schnell gefahrenen Kurven.

Eine Leistungssteigerung über eine Mehrleistung von 30 PS für alle Diesel als auch für die Benzinvarianten ist bereits verfügbar.



Alle Bauteile sind bei jedem Irmscher Händler oder bei Irmscher direkt unter www.Irmscher.de zu beziehen.

