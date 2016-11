Hoher Wall 15 RELOADED - ein Haus für kreative und klassische Wirtschaft

Das Haus Hoher Wall 15 feiert am 2. Dezember von 11 bis 19 Uhr einen Tag der offenen Tür unter dem Motto: Hoher Wall 15 - RELOADED. Neue und alte Mieter des charaktervollen Gebäudes stellen ihre vielfältige Arbeit vor und präsentieren ein Infound Unterhaltungs-Programm. Außerdem können weitere, jetzt mietbare Flächen im Haus besichtigt werden.



Kreativer Knotenpunkt in der Region

Unter einem Dach arbeiten im Haus Hoher Wall 15 IT-Firmen und Designbüros, Medienkunstverein und Wirtschaftsförderung, kreative und klassische Wirtschaft. Die Mischung ist einzigartig und macht HW15 zu einem kreativen Knotenpunkt in Stadt und Region. Interessierte Unternehmen aller Branchen, Einzelunternehmer, Kreative und Besucher sind herzlich eingeladen das Haus und seine Mieter kennenzulernen und die freien Büroräume zu besichtigen.



Auszug Tagesprogramm

Die Stadtteilgenossenschaft InWest wird das Projekt UNIONVIERTEL.KREATIV vorstellen: Wer sich im Unionviertel ansiedeln möchte oder eine Geschäftsidee hat, kann hier Beratung finden. Das Software- und Beratungsunternehmen codecentric veranstaltet ein Barcamp zum Thema “Das Wissen der neuen Dinge” - was sagt ein Ding über die Umstände seiner Entstehung? Das Gründerinnenzentrum erklärt, wie man sich selbständig machen kann und zeigt bezugsfertige Räume im Haus.



Mieter im Kreativstandort

Der Hartware MedienKunstVerein, Heimatdesign und Architektur.dlx sind bereits seit Jahren Mieter im Haus. Weitere Unternehmen folgten: Studio KQ, ein junges Designbüro, ein IT-Berater, die Stadtteilgenossenschaft InWest (die auch Vermieterin ist), das Übersetzungsbüro Stefanov sowie das Gründerinnenzentrum der Wirtschaftsförderung Dortmund und das international tätige Software- und Beratungsunternehmen codecentric. Im Haus Hoher Wall 15 gibt es derzeit noch Raum für weitere Unternehmen, Agenturen oder Solo-Selbständige.



Hoher Wall 15 ist Teil von UNIONVIERTEL.KREATIV

Im Rahmen des Projektes UNIONVIERTEL.KREATIV werden falls nötig und gewünscht die Flächen im Haus auch renoviert. Die InWest vermietet innerhalb des Projekts neben dem Haus Hoher Wall 15 im gesamten Unionviertel Räume an Unternehmen und Gewerbetreibende.













