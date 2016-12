Frischer, moderner, benutzerfreundlicher

Die Investitionsbank Berlin (IBB) präsentiert sich ab sofort mit einem neuen, modernen Auftritt im Internet. Besucher der IBB-Website haben die Möglichkeit, sich nun optimal mit ihren mobilen Endgeräten auf der neuen www.ibb.de zu informieren.



Nicht nur optisch ist das neue Design des Auftritts ansprechend. Auch die inhaltliche Struktur haben wir grundlegend erneuert. Über eine modernisierte Benutzerführung mit verbesserter Navigation haben User jetzt noch vielfältigere Möglichkeiten auf die Seiten der einzelnen Förderprogramme zu gelangen. Zudem können Kundinnen und Kunden ab sofort von jeder Programmseite aus einen elektronischen Antrag (eAntrag) stellen.



Last but not least stehen die IBB-Geschäftsfelder Wirtschaftsförderung und Immobilienförderung nunmehr gleichberechtigt nebeneinander, was zu noch mehr Übersichtlichkeit führt.



Machen Sie sich selbst ein Bild und besuchen Sie unsere neue Internetseite unter



www.ibb.de

