10 Jahre IBB Preis für Photographie

Seit 10 Jahren wird der IBB Preis für Photographie von der Investitionsbank Berlin (IBB) in Kooperation mit dem Freundeskreis der UdK | Karl Hofer Gesellschaft e.V. zur Nachwuchsförderung verliehen. Alicja Kwade, Julius von Bismarck und Andreas Greiner sind unter den bekanntesten Trägern dieser Auszeichnung.



Raul Walch (*1980 Frankfurt/Main) gewinnt in diesem Jahr den mit 5.000 Euro dotierten Preis für Künstlerinnen und Künstler der Universität der Künste Berlin. Ziel ist die Stärkung des photographischen Nachwuchses. Neben dem Preisgeld (5.000 Euro) und der Katalogfinanzierung (5.000 Euro) wird auch die Ausstellung im IBB-Atrium bezuschusst, um den jungen Talenten den Start in die berufliche Existenz zu erleichtern.



Die lobende Anerkennung wird an Marta Djourina (*1991 Sofia, Bulgarien) ausgesprochen, die neben der Ausstellungsbeteiligung einen Druckkostenzuschuss in Höhe von 3.000 Euro erhält.



Die Preisträger, die Absolventen der Universität der Künste Berlin sind, wurden von Professorinnen und Professoren vorgeschlagen und von Fachjuroren ausgewählt: Dr. Ralf F.



Ausstellung



IBB-Preis für Photographie 2016



30. November bis 21. Dezember 2016



Mo.–Fr. 9–18 Uhr.



Ort



Investitionsbank Bank Berlin (Atrium)



Bundesallee 210 10719



Berlin.



Presseakkreditierung



Pressematerial und Termine zur Vorbesichtigung am Di., 29. November 2016 unter Tel.: 030-3185- 2489 oder sabine.ziegenruecker@intra.udk-berlin.de



Information



Freundeskreis der UdK | Karl Hofer Gesellschaft e.V.



Dr. Sabine Ziegenrücker



Einsteinufer 43–45



10587 Berlin



Tel.: 030-3185-2489 /-2463



khg@udk-berlin.de



www.karl-hofer-gesellschaft.de





