InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group deklariert für 2017 eine laufende Verzinsung von 2,80 %

Auch in 2017 erhalten Kunden der InterRisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group eine überdurchschnittliche Überschussbeteiligung. Mit einem Ansammlungszins in Höhe von 2,80 % liegt das Unternehmen auch für 2017 in der Spitzengruppe der deutschen Assekuranz.



Kunden der InterRisk Lebensversicherungs-AG erhalten auch im kommenden Jahr eine attraktive Verzinsung ihres Vertragsguthabens. Die laufende Verzinsung, bestehend aus Garantiezins und Zinsüberschuss, wurde für das Jahr 2017 auf 2,80 % festgesetzt, der Schlussüberschuss beträgt 0,34 % – die Gesamtverzinsung damit 3,14 %. Hinzu kommt noch die Beteiligung an den stillen Reserven.



Von der unabhängigen Ratingagentur Morgen & Morgen hat die InterRisk Lebensversicherungs-AG im Rahmen des Belastungstests 2016 für Kapitalanlagen zum neunten Mal in Folge das Prädikat „AUSGEZEICHNET“ erhalten.

