INTERNOS kauft mit Gießener Fachmarktzentrum weiteres Objekt für NOVAPIERRE Allemagne Fund

INTERNOS Global Investors, der paneuropäische Immobilienfondsmanager mit Assets under Management von 3,7 Mrd. Euro, hat den von PAREF Gestion gemanagten französischen SCPI NOVAPIERRE Allemagne Fund in seiner Funktion als Transaktions- und Assetmanager beim Erwerb eines Fachmarktzentrums in Gießen beraten. Verkäufer war ein von Tristan Capital Partners beratener Fonds.



Die vollständig vermietete Liegenschaft befindet sich im Schiffenberger Weg 115. Sie hat eine Gesamtmietfläche von 5.137 qm. Davon entfallen rund drei Viertel auf Einzelhandels- und ein Viertel auf Gastronomieflächen. Mieter des 1999 sanierten Objekts sind unter anderem denn's Biomarkt, Burger King, ein Fitnessstudio, screwfix und das Land Hessen. Die WALT liegt bei 8,8 Jahren.



Blackwall GmbH war als Maklerunternehmen beratend tätig. Die rechtliche Beratung des Käufers übernahm GSK Stockmann + Kollegen, für die Verkäuferseite war Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP tätig.



Bis Ende 2016 strebt der SCPI NOVAPIERRE Allemagne Fund ein Volumen von etwa 200 Mio. Euro an, das vorranging in Fachmärkte, Fachmarktzentren und kleine Shopping Center investiert werden soll. Der Fokus richtet sich dabei auf Objekte in einer Größenordnung von 5 bis 40 Mio. Euro, deren Mietverträge möglichst eine Restlaufzeit von sechs bis acht Jahren aufweisen.

Über die INTERNOS Global Investors Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

INTERNOS Global Investors ist eine auf Immobilien spezialisierte paneuropäische Investment-, Fonds- und Asset-Management-Plattform. Das inhabergeführte unabhängige Unternehmen entwickelt für institutionelle Investoren strategische Investitions- und Managementlösungen für Immobilien aller Asset-Klassen in Deutschland und Europa. Neben dem Hauptsitz in London ist INTERNOS mit Niederlassungen in Frankfurt, Amsterdam, Paris, Lissabon, Luxemburg, Madrid und Mailand vertreten. Das Unternehmen beschäftigt circa 100 Mitarbeiter. Es betreut mehr als 600 Immobilien in insgesamt 11 Ländern. Aktuell hat INTERNOS 3,7 Mrd. Euro Assets under Management.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren