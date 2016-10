Neue Publikation: "Back to turmoil: Refugee and IDP return to and within South Sudan"

Der Südsudan versinkt zurzeit in Gewalt und eine Rückkehr von Vertriebenen erscheint weit entfernt. Dennoch können aus früheren Rückkehrbewegungen Lehren gezogen werden. Im Rahmen einer Feldforschung im Herbst und Winter 2015 analysierte die wissenschaftliche Mitarbeiterin des BICC Heidrun Bohnet nicht nur Rückkehrmuster und Anpassungsstrategien von Rückkehrenden, sondern auch die Unterstützung, die Hilfsorganisationen zur Verfügung stellen. Die Ergebnisse liegen nun als BICC Working Paper 7\2016 (in englischer Sprache) vor.



Die Forschungsergebnisse von Working Paper 7\2016 “Back to turmoil: Refugee and IDP return to and within South Sudan” belegen, dass Rückkehr weder eine einfache und direkte noch unbedingt eine dauerhafte Lösung sein muss. Aus der Sicht der Rückkehrenden stellen die größten Probleme der Mangel an Sicherheit aber auch an Nahrung, Wasser, Bildung und Arbeit dar. Da die Mittel im Südsudan auf Grund der kollabierenden Wirtschaft und den andauernden Kämpfen allgemein sehr knapp sind, ist die Konkurrenz einerseits zwischen Rückkehrenden und lokalen Gemeinschaften und andererseits zwischen den Rückkehrenden selbst an der Tagesordnung.



Der leichte Verfügbarkeit von Kleinwaffen, die ethnische Spaltung und das Misstrauen zwischen verschiedenen Gruppen verstärken diese Spannungen noch. Ob eine Rückkehr nachhaltig sein wird, scheint vor allem davon abzuhängen, wie gut Rückkehrende vor Ort Zugang zu den notwendigen Mitteln erhalten und so ein Auskommen für sich und ihre Familien sichern können. Dies wird nicht nur durch soziale Netzwerke und politische Möglichkeiten der Rückkehrenden, sondern auch durch die wirtschaftliche Situation am Rückkehrort beeinflusst.



Hilfsorganisationen sollten deshalb Möglichkeiten zur Existenzsicherung und frühzeitige Entwicklungsprogramme an den bevorzugten Rückkehrorten unterstützen. Dabei sollten die örtlichen Gemeinschaften und insbesondere auch die jugendliche Bevölkerung einbezogen werden, um das Gefühl der Ungleichheit zwischen den Gruppen zu verringern. Um die Eigenständigkeit der Rückkehrer zu gewährleisten und erneute Vertreibung zu verhindern, sollten vielfältige und langfristige wirtschaftliche Entwicklungsinitiativen sowie qualifizierte Bildungsmöglichkeiten und psychologische Betreuung angeboten werden.





