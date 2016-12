20 Menschenrechtsblogger aus 7 Ländern Osteuropas eröffnen länderübergreifende Plattform

10. Dezember – Internationaler Tag der Menschenrechte



20 junge Menschenrechtler aus sieben Ländern der ehemaligen Sowjetunion haben eine gemeinsame, länderübergreifende Menschenrechtsplattform gegründet. Sie ermöglicht es den beteiligten Bloggern, frei über die Probleme in ihren Ländern zu berichten, über Menschenrechte zu informieren und sich auszutauschen. Das Projekt der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) ist weltweit einmalig, denn es verbindet junge Menschenrechtler, deren Heimatländer zum Teil auch untereinander Konflikte austragen, wie Russland und die Ukraine oder Armenien und Aserbaidschan. Die Blogger trafen sich zum 10. Dezember, dem Internationalen Tag der Menschenrechte, bei der IGFM in Frankfurt am Main, um ihre neue Internetplattform www.humanrights-online.org für Menschenrechte vorzustellen.



Der Anlass dafür sind die gewaltigen Umwälzungen, die vor genau 25 Jahren Osteuropa erschütterten: Am 8. Dezember 1991 unterzeichneten die Präsidenten Russlands, der Ukraine und Weißrusslands den sogenannten Vertrag von Minsk, in dem die Auflösung der Sowjetunion festgehalten wurde. Doch die Altlasten von 70 Jahren kommunistischer Diktatur wirken bis heute nach, erläutert die IGFM. Frühere Funktionäre der Kommunistischen Partei behielten in den Nachfolgestaaten die Macht. Einzelnen gelang es, sich unrechtmäßig große Teile des staatlichen Vermögens anzueignen. Das Fundament für das Fortbestehen von Korruption und Willkür war damit gelegt.



Die Hoffnung, dass diese Probleme doch noch überwunden werden können, ruhe auf der jungen Generation. Das Internet sei gegenwärtig „die einzige ökologische Nische der Meinungsfreiheit“ und daher der einzige Boden, auf dem sich die Zivilgesellschaften Osteuropas entwickeln könnten, so die IGFM. Es sei auch die einzige Möglichkeit, die Spannungen zwischen den Gesellschaften der einzelnen Staaten langfristig zu überwinden.



Zur länderübergreifenden Plattform für Menschenrechte:

www.humanrights-online.org



