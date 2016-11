2017 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft, Deutschland/Frankreich

Über 1.000 Bewerbungen aus dem In- und Ausland

Etwa 600 freiwillige Helfer werden für Einsätze während der 2017 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft in Köln und Paris (5. bis 21. Mai) für den deutschen Spielort gesucht. Ungefähr 1.000 Bewerbungen gingen seit Juni ein, nach einer Vorauswahl fanden nun in Köln in einem wahren Casting-Marathon rund 500 Interviews statt. Mit potenziellen Volunteers aus Deutschland und benachbarten Ländern. Der Clubraum der LANXESS arena, Spielstätte der 2017 IIHF WM, wurde dazu in eine riesige Interview-Zone umgewandelt, in der mehr als zehn Gespräche gleichzeitig stattfinden konnten.



Franz Reindl, Präsident des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) und des Organisationkomitees der 2017 IIHF WM, begrüßte die Bewerber persönlich. „Ich freue mich, dass sich so viele Menschen für unseren Sport interessieren und mithelfen wollen, dass die 2017 IIHF WM ein Erfolg wird“, sagte der 61-Jährige- und erklärte: „Wir haben im Eishockey viele verschiedene Special Teams, dazu gehören auch die ehrenamtlichen Helfer. Wir brauchen freundliche und professionelle Volunteers. Denn wir wollen in der Stadt für gute Stimmung sorgen und für Deutschland ein tolles Bild abgeben.“



Ehrenamtliche Helfer werden am Spielort Köln in insgesamt 22 Arbeitsbereichen eingesetzt: Etwa im Fahrdienst, im Pressezentrum, im Ticketing, in der Betreuung der Mannschaften oder im Besucher-Service und im Fan-Dorf. Das OK der 2017 IIHF WM erhielt Bewerbungen aus vielen verschiedenen Ländern. Die meisten kamen aus Deutschland, aus den Eishockey-Nationen Tschechien, Slowakei, Finnland und Schweden sowie Kanada und USA. Aber auch aus der Türkei und Portugal. Eine Bewerbung ging sogar aus dem Iran ein. Etwa ein Drittel der Interessenten sind weiblich.



Die Gespräche mit Volunteer-Anwärtern aus weiter entfernten Ländern werden in den kommenden Tagen und Wochen per Skype geführt. Im Laufe des Januars soll das Bewerbungsverfahren abgeschlossen sein. Die Interessenten erfahren dann, ob sie zum Special Team der freiwilligen Helfer bei der 2017 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft gehören, in die die deutsche Nationalmannschaft am 5. Mai in Köln mit einem Spiel gegen das Team der USA starten wird.



