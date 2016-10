INTER JA Best: Neuer Premium-Tarif für Ärzte

Ärzte in Deutschland bieten Medizin auf höchstem Niveau. Die gleichen Ansprüche stellen sie auch an ihre eigene gesundheitliche Versorgung und Absicherung. Die INTER, die Medizinern traditionell eng verbunden ist, hat ihr Produktportfolio im Heilwesen zum 1. Oktober daher um eine Krankheitskostenvollversicherung für Ärzte mit höchstem Leistungsniveau erweitert: INTER JA Best.



Der neue Tarif, mit dem die INTER auch im medizinischen Bereich ihre bekannte Dreistufigkeit Basis, Exklusiv und Premium neu definiert, beinhaltet eine Vielzahl von Highlights:



- Vorsorgeuntersuchungen, Zahnprophylaxe und Schutzimpfungen ohne Selbstbeteiligung und ohne Gefährdung der Beitragsrücker-stattung

- Leistungen über die Höchstsätze der Gebührenordnung für Ärzte und Zahnärzte hinaus und weltweiter Versicherungsschutz

- Bis 6 Monate beitragsfrei in der Elternzeit, Frühförderungsmaßnahmen bei Kindern und Jugendlichen

- Offener Heil- und Hilfsmittelkatalog, Leistungen für Heilpraktiker sowie Naturheilverfahren und Kurzzeitpflege

- Hohe Beitragsrückerstattung ab Beginn.



Abschließbar ist der neue INTER JA Best mit drei Selbstbehaltstufen im ambulanten Bereich: 0 Euro, 550 Euro und 1.200 Euro. Selbstverständlich profitieren Kunden aller Selbstbehaltstufen von den umfangreichen medizinischen Gesundheitsservices der INTER.



"Wir kennen aus unserer langjährigen Erfahrung im Heilwesen die Bedürfnisse dieser anspruchsvollen Kundengruppe sehr genau", betont INTER-Vorstandssprecher Matthias Kreibich. "In unseren vielen Gesprächen mit Medizinern haben wir verstanden, dass eine hochwertige Absicherung der eigenen Gesundheit - und die der Familie - immer wichtiger wird. Mit unserem neuen Tarif tragen wir diesem Bedürfnis Rechnung und bieten eine sehr leistungsstarke Vollversicherung zu einem äußerst attraktiven Preis."

