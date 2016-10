P&O Cruises nimmt Kurs auf europäische Festival-Highlights - Event-Kreuzfahrten nach Kopenhagen, Monaco und Kiel

Bei Reisen auf Kreuzfahrtschiffen der jüngsten Generation ist zumeist der Weg das Ziel und die angesteuerten Destinationen für nicht wenige Passagiere eher schmückendes Beiwerk. Zu unterhaltsam und aufregend ist das Leben an Bord. Mit den für Sommer 2017 geplanten Fahrten zu europäischen Festival-Highlights offeriert P&O Cruises allerdings einmal mehr auch exklusive Veranstaltungs-Höhepunkte an Land.



Den Auftakt bildet die zweiwöchige Nordeuropa-Kreuzfahrt der Aurora (2. – 16. Juli) ab/bis Southampton. Die Route führt dabei u.a. nach Kopenhagen, wo während des Aufenthaltes das bekannte Jazz-Festival in vollem Gange sein wird. Mit mehr als 1.300 Konzerten brach die diesjährige Ausgabe bereits alle Rekorde (14-Nächte-Kreuzfahrt ab 1.919 €).



Heiß her geht es auch bei der Mittelmeerfahrt der Britannia mit Stationen in Portugal, Spanien, Italien sowie Frankreich. Angesteuert wird zwischen 22. Juli und 5. August aber auch Monte Carlo, wo just zu diesem Zeitpunkt das „Monaco Feuerwerk-Festival“ stattfindet. Bereits seit 1966 wetteifern dabei jährlich die besten Pyrotechniker um den Sieg. Ein wahrlich funkelndes Vergnügen (14-Nächte-Kreuzfahrt ab/bis Southampton ab 2.099 €).



Ausgesprochen maritimes Flair herrscht dagegen beim Veranstaltungs-Highlight, zu dem die Arcadia während ihrer Fahrt vom 18. Juni bis zum 2. Juli in Deutschland Halt macht. Der Abstecher gilt der Kieler Woche mit ihren zahlreichen Regatten sowie der beeindruckenden Windjammerparade. (14-Nächte Kreuzfahrt ab/bis Southampton ab 2.039 €)



Die Tages-Aufenthalte in den Festival-Destinationen sind besonders lang, damit ausreichend Zeit bleibt, die jeweiligen Veranstaltungen zu besuchen. Bei allen genannten Kreuzfahrten ist je nach gebuchter Kabinenkategorie ein Bordguthaben von bis zu 375 Britischen Pfund pro Person inklusive.

Über die P&O Cruises c/o Inter-Connect Marketing GmbH

P&O Cruises steht seit 180 Jahren für britische Kreuzfahrttradition. Die Reederei verfügt über 7 Schiffe mit einer Kapazität zwischen 1.880 und 3.647 Passagieren und ist auf allen Weltmeeren zuhause. Das Unternehmen, das zur Carnival-Gruppe gehört, bietet traditionelles Hochseeerlebnis mit englischem Flair. Im Frühjahr 2015 stieß mit der Britannia (3.600 Gäste) das neue Flaggschiff zur Flotte. 2020 soll ein weiterer Neubau folgen.



