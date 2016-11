Die beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen: Bulgariens Goldstrand schlägt die Partyinsel Ibiza

.



• Urlauber unter 30 Jahren bevorzugen die bulgarische Schwarzmeerküste, Ibiza und Hurghada



• Reisende über 50 Jahren fliegen vor allem auf die Kanaren



• Antalya und Mallorca bleiben die Top-Ziele aller Deutschen



Wenn junge Deutsche in den Urlaub fliegen, dann geht es immer öfter an die Schwarzmeerküste: Bulgariens Goldstrand hat die spanische Insel Ibiza als beliebtestes Ziel für Partyurlaub bei den unter 30-Jährigen abgelöst. Reisende über 50 Jahren schätzen hingegen das milde Klima der Kanaren und buchen überproportional häufig Ziele wie Gran Canaria, Teneriffa und Fuerteventura. Insgesamt bleiben die beliebtesten Reiseziele aller Deutschen mit großem Vorsprung Antalya und Mallorca. Dahinter folgen Kopf an Kopf das ägyptische Hurghada und Fuerteventura. Diese Ergebnisse ermittelte eine Analyse des Münchner Technologieunternehmens intelliAd Media, das gemeinsam mit dem Online-Reiseportal weg.de über 200.000 Reisebuchungen auswertete1.



Im Schnitt zweieinhalb Monate Urlaubs-Vorfreude

Durchschnittlich buchen die Deutschen ihren Urlaub 77 Tage, also gut zweieinhalb Monate, bevor sie ihn antreten. Bei langfristiger Planung wird dabei deutlich mehr investiert als für Last Minute Reisen: Wer ein halbes Jahr vorher seine Reise bucht, gibt im Schnitt 50 Prozent mehr aus als kurzfristig Entschlossene, die innerhalb der nächsten zwei Wochen an ihren Urlaubsort fliegen.



Infografik und weitere Informationen unter www.intelliad.de/reisebuchung



1Datenbasis: Über 200.000 Reisebuchungen über das Online-Reiseportal weg.de. Betrachtet wurde das Gesamtreisejahr 2015, um auch saisonale Schwankungen abdecken zu können.



Die 5 beliebtesten Reiseziele aller Deutschen

1. Antalya

2. Palma de Mallorca

3. Hurghada

4. Fuerteventura

5. Gran Canaria



Die 3 beliebtesten Reiseziele junger Deutscher*

1. Varna = 183

2. Ibiza = 146

3. Hurghada = 141

*Indexwert - Lesehilfe: 18-30-Jährige buchen Varna, den Flughafen am bulgarischen Goldstrand, 83 % häufiger als Reisende aus anderen Altersgruppen.



Die 3 beliebtesten Reiseziel älterer Deutscher*

1. Teneriffa = 126

2. Gran Canaria = 122

3. Fuerteventura = 115

*Indexwert – Lesehilfe: Reisende aus Deutschland zwischen 50 und 70 Jahren buchen Teneriffa 26 % häufiger als Reisende aus anderen Altersgruppen.



