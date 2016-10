Mit Rückenwind in die zweite Festwoche: Sehr gut besuchtes, langes Wochenende

Mit dem heutigen Feiertag zum „Tag der Deutschen Einheit" ist das 171. Cannstatter Volksfest in die zweite Woche gestartet. War das Wetter die vergangenen Tage nicht mehr so prächtig wie zu Beginn, ließen sich die Gäste dennoch nicht von einem Besuch abhalten. Andreas Kroll, Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft, ist überzeugt: „Wir erleben ein sehr gutes Jahr und durften bereits knapp drei Millionen Besucher auf dem Wasen begrüßen." Gerade das lange Wochenende nutzten viele Menschen zu einen Volksfest-Bummel. „Der arbeitsfreie Tag heute hat dazu geführt, dass der Festplatz insbesondere am gestrigen Sonntag die ganze Zeit über sehr gut belebt war", freut sich Andreas Kroll.



Ebenso ihrem Namen alle Ehre machte diese Tage die Erlebniswelt NeckarPark: Dem Auftritt von Zucchero samstags in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle und „The Legends of Zelda" am gestrigen Sonntag in der Porsche-Arena, folgt am heutigen Abend das Heimspiel des VfB Stuttgart in der Mercedes-Benz Arena. „Viele Musik- und Sportfans verbinden ihren Konzert- oder Stadionbesuch dann mit einen Ausflug auf das Volksfest", so Andreas Kroll. Bis zum kommenden Sonntag, 09. Oktober, wird auf dem Wasen noch gefeiert und dabei hat das Cannstatter Volksfest. noch so einiges zu bieten.



Höhepunkt ist sicher der Familientag am Mittwoch, 05. Oktober. Kinderkarussell fahren für 1,50 Euro, Schokofrüchte oder ein großes Stück Pizza für zwei Euro – bei jedem Fahrgeschäft, an jedem Stand und in jedem Festzelt lässt es sich sparen. Zudem können sich die Jüngsten ab 14 Uhr an der Fruchtsäule schminken lassen. Und natürlich sind der Wasenhasi und seine Freundin Hasi auf dem Platz unterwegs. Bereits am morgigen Dienstag, 04. Oktober, dürfen sich die Mitglieder des Fritzle-Clubs, des Jugendclubs sowie die Dauerkarteninhaber des VfB Stuttgart über Preisnachlässe freuen. Zum Finale erwartet die Gäste am Sonntag um 21.30 Uhr das große Musikfeuerwerk.

