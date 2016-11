Die Porsche-Arena ist erneut Schauplatz der UCI-Hallenradsport-WM 2016

In zwei Wochen steht die Porsche-Arena nach sechs Jahren wieder ganz im Zeichen der Kunstradfahrer und Radballer: Damit kehren die UCI Hallenradsport-Weltmeisterschaften vom 2. bis 4. Dezember 2016 an den Ort ihres größten Triumphes zurück.



Rund 160 der weltbesten Radballer und Kunstradfahrer aus 18 Nationen kämpfen an drei Tagen um die begehrten Weltmeistertitel. Sportliche Höchstleistungen, einzigartige Kürprogramme und spannende Spiele auf dem Rad sind dabei garantiert. "Das werden sicher faszinierende Titelkämpfe mit einer stimmungsvollen Atmosphäre", ist Geschäftsführer Andreas Kroll von der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft überzeugt.



Die Radsportfans aus dem In- und Ausland werden ihre Teams und Stars sicher gebührend empfangen und feiern. Mehr als 16.000 Tickets sind bereits verkauft und Andreas Kroll hofft am WM-Wochenende auf eine "ausverkaufte Porsche-Arena". Pro Tag seien nur noch einige hundert Karten verfügbar.



"Die Porsche-Arena bietet für die WM einfach beste Voraussetzungen", sagt Harry Bodmer, Vizepräsident im Bund Deutscher Radfahrer. Keine Frage: Die Hoffnungen und die Vorfreude auf die Hallenradsport-WM in Stuttgart sind groß. Das deutsche WM-Team bereitet sich in diesen Wochen intensiv auf den sportlichen Höhepunkt vor. Hochmotiviert gehen sie die Herausforderung an und die Hoffnung auf Triumph, Titel und Edelmetall sorgt für jede Menge Motivation.



Ein kurzer Blick zurück - im November 2015 kehrte das Hallenradsport-Team des BDR mit vier Weltmeistertiteln und weiteren Medaillen aus dem fernen Johor Bahru in Malaysia zurückgekehrt. Das macht natürlich Lust auf mehr - vor allem mit Blick auf die Weltmeisterschaften vor heimischem Publikum in der Porsche-Arena.



"Nach der tollen WM 2010 haben wir uns bewusst erneut für Stuttgart als Austragungsort entschieden", sagt Harry Bodmer. Und das hatte einen einfachen Grund: die Titelkämpfe vor sechs Jahren sind in Erinnerung geblieben. Damals sorgten 18.000 Radsportfans an den drei ausverkauften Wettkampftagen für einen Besucherrekord und eine stimmungsvolle WM-Kulisse - das war "Gänsehaut-Atmosphäre" pur. So soll und könnte es wieder werden



Eintrittskarten für die Hallenradsport-WM gibt es in zwei Kategorien zum Preis zwischen 27 und 40 Euro beim Easy Ticket Service unter der Rufnummer 07 11 / 2 55 55 55 oder unter www.easyticket.de



Mehr Infos unter http://www.hallenrad-wm-2016.de

