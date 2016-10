Festival de Teatro Español - Spanisches Theaterfestival

Vom 20. bis 22. Oktober laden das Instituto Cervantes Bremen und die Schwankhalle zum Festival de Teatro Español ein. Auf dem Programm stehen mit dem Duo Los Torreznos und Cuqui Jerez aus Madrid sowie David Espinosa aus Barcelona drei äußerst erfrischende Stücke, die zum Teil auch ohne Spanischkenntnisse zu verstehen sind.



Hinter dem Namen Los Torreznos verbergen sich Rafael Lamata und Jaime Vallaure, die für humorvolle Stücke über alltägliche Dinge bekannt sind. Sie legen Wert darauf, Theater für alle zu machen, nicht nur für Insider. Das gilt auch für ihren Dialog >La Cultura< (in spanischer Sprache, nur am 20.10.), mit dem das Festival eröffnet. Thema ist die Kultur im Allgemeinen, beim Menschen und bei anderen Lebewesen. Zwar beschreiben Los Torreznos das Stück selbst als >Dekonstruktion des Materials und der Elemente, die einen Vortrag über Kultur ausmachen<, aber was kompliziert klingt, ist bestechend simpel und mitreißend: Sie sprechen und sprechen und sprechen. Schnell, abwechselnd und synchron, in Wiederholungen und Schleifen und unter vollem Einsatz von Mimik, Gestik und Körper. So ist es gerade der körperliche Vorgang des Sprechens über bekannte Maler wie Goya, El Greco, Velazquez und Botticelli, der fasziniert. Das Ganze ist ein fortwährendes Crescendo mit Pause, das sich am Ende in einer großen Explosion entlädt.



Direkt darauf folgt Cuqui Jerez mit ihrer one-woman show >The Croquis Reloaded< (in spanischer und englischer Sprache, auch am 21.10.). Jerez kommt ursprünglich aus dem Tanz und macht Theater, das insofern choreografisch motiviert ist, als es mit der Bewegung von Körpern und Objekten durch Raum und Zeit arbeitet. So entstanden u.a. ihre beliebten Stücke >The Real Fiction< (2005) und >The Rehearsal< (2008), in denen sie bekannte Theatersituationen wie Aufführung oder Probe durch Wiederholung als Fake entlarvt. Auch >The Croquis Reloaded< lebt von der Behauptung, denn Jerez, die eingangs selbst als >Autorin< auf der Bühne sitzt und über ihr Stück sinniert, lässt ihre Darstellerin Ismeni Espejel an mehreren Orten zugleich auftreten. So etwa bei der Gala zur Verleihung eines Filmpreises. Während Espejel sich ans Publikum richtet, um ihrem Filmteam, den Fans und ihren Eltern für deren Unterstützung zu bedanken, hält sie eine hellblaue Thermoskanne in der Hand, die als Platzhalter für den verliehenen Oskar dient. Plötzlich geht der Deckel der Kanne ab: der Pokal ist kaputt! Sie bittet die Regie um einen neuen Oskar, aber niemand antwortet. Sie ruft um Hilfe, aber es ist niemand mehr da. Dann folgt ein Schnitt und eine völlig andere Geschichte geht zur selben Zeit an einem anderen Ort weiter.



>Mi Gran Obra< von David Espinosa (3 Vorstellungen am 21.10. um 20.00 Uhr und am 22.10. um 19.00 und 21.00 Uhr) nennt sich >ein ambitioniertes Projekt<. Ausgangsfrage bei der Entwicklung des Figurentheaters in Miniatur war eine utopische Vorstellung: Was für ein Theater würde man mit einem unbegrenzten Budget, der größten Bühne der Welt, 300 Darstellern, einem Militärorchester, einer Rockband, Tieren, Autos und einem Hubschrauber machen? Ergebnis ist ein gemächliches Welttheater im Format 1:87. Auf einem Tisch arrangiert Espinosa vor den Augen der jeweils nur 20 Zuschauer 300 Figuren per Hand zu Stillleben. So entsteht eine Tragikkomödie voller poetischer bis erschreckender Bilder, Handlungen und Szenen ohne roten Faden. Es geht um die ganz großen Themen Leben und Tod, Liebe und Sex, Transzendenz und Absurdität. Stiere und Flamenco-Tänzerinnen sind natürlich auch dabei.



Programm:



Do., 20.10. 19.00 Uhr Offizielle Eröffnung; 19.30 Uhr Los Torreznos >La Cultura< (50 Min.); 20.30. Uhr Cuqui Jerez >The Croquis Reloaded< (60 Min.)



Fr., 21.10. 20.00 Uhr David Espinosa >Mi Gran Obra< (60 Min.)



Sa., 22.10. 19.00 & 21.00 Uhr David Espinosa >Mi Gran Obra< (60 Min.)

