Fachkräfte für die deutsche Wirtschaft - Infoveranstaltung des Düsseldorfer Instituts für Internationale Kommunikation (IIK) in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit (BA) am 17. November um 18.30 Uhr beim IIK

Der vielbeschworene Fachkräftemangel ist längst Realität. Es fehlt an Fachkräften in der Medizin und in der Pflege. Zu den so genannten Mangelberufen gehören auch IT-Spezialisten und Ingenieure. Fachkräfte im Ausland anzuwerben gehört zu den Hauptaufgaben der ZAV, der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit. Aber warum in die Ferne schweifen, wenn potenzielle Fachkräfte doch so nah sind und gerade einen Sprachkurs in Düsseldorf besuchen? Rund 4.000 Sprachstudenten aus 112 Ländern belegen Jahr für Jahr Deutschkurse beim IIK, mit dem Ziel hier zu studieren und zu arbeiten. Die ZAV informiert deshalb in den Räumen des IIKs am Donnerstag zum zweiten Mal über Unterstützungsangebote und Möglichkeiten auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Welche Berufe sind besonders günstig, um als Nicht-EU-ler eine Arbeitserlaubnis zu bekommen und wie werden welche Berufe vergütet? Die erste Veranstaltung im September war so erfolgreich, dass die Kooperationspartner schon zwei Monate später eine zweite Veranstaltung anbieten.



Zielgruppe sind in erster Linie hochqualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland, die noch nicht dauerhaft in Deutschland leben. Aber auch Studienbewerber können sich über Zukunftsperspektiven in Deutschland nach dem Studium beraten lassen. „Und Geflüchtete, die einen dauerhaften Aufenthaltstitel haben, können an diesem Abend erfahren, mit welchen Berufen sie die besten Zukunftsperspektiven haben. Informationen über die verschiedenen Sonderreglungen, die in ihrem Fall gelten, erhalten sie allerdings besser bei den Integration Points“, erklärt IIK-Geschäftsführer Matthias Jung.



ORT: IIK Trainingszentrum // Palmenstraße 25 // Raum 0.1

ZEIT: 18:30 Uhr // EINTRITT kostenlos

ANMELDUNG (via Doodle) http://iik.eu/s/arbeiten

