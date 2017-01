ifaa: Entgelttransparenzgesetz bringt keine Chancengleichheit

"Chancengleichheit lässt sich nicht durch Symbolpolitik erreichen“, kommentiert Prof. Dr.-Ing. Sascha Stowasser den neuen Entwurf zum Entgelttransparenzgesetz, den Familienministerin Manuela Schwesig gestern durchs Kabinett gebracht hat. Der Direktor des Instituts für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. (ifaa) weiter: „Die tatsächlichen Gründe für Lohndifferenzen liegen in ganz anderen Dingen, wie zum Beispiel mangelnder Kinderbetreuung oder der Berufswahl von Frauen.“



Die Zahlen zur angeblichen Lohnlücke von 21 Prozent stammen vom Statistischen Bundesamt. „Bei der Darstellung werden entscheidende Faktoren nicht berücksichtigt“, erläutert Stowasser. „Nach Abzug der zu berücksichtigten Ursachen für die Unterschiede (Arbeitszeit, Berufswahl, Dauer der Betriebszugehörigkeit) und der Hinzurechnung einer ununterbrochenen Beschäftigungsdauer bleibt eine Lücke von ca. 2-3 Prozent.“



Anstelle der Schaffung eines neuen Gesetzes, das Betriebe mit einem neuen bürokratischen Aufwand konfrontiert, muss an anderen Stellschrauben gedreht werden. Wichtig sind zum Beispiel der Ausbau einer bedarfsgerechten Kinderbetreuung und die Erweiterung des Spektrums der Berufswahl von Frauen.



Unternehmen sind sich immer mehr ihrer Verantwortung bewusst und setzen beispielsweise auf flexible Arbeitszeiten, damit für Frauen und Männer Familie und Beruf besser zu vereinbaren sind.



Weitere Informationen zum Thema erhalten Sie bei Christine Molketin (c.molketin@ifaa-mail.de / 0211 54 22 63-26). Gerne vermitteln wir ein Interview mit Prof. Dr.-Ing. Sascha Stowasser oder anderen Experten im Haus.

Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e.V.

Das Institut für angewandte Arbeitswissenschaft e. V. in Düsseldorf (gegründet 1962) ist eine der renommierten Forschungsinstitutionen in den Disziplinen Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation. Seine Arbeit zielt primär auf die Steigerung der Produktivität in den Unternehmen ab und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Das ifaa legt besonderen Wert auf die enge Verzahnung von Wissenschaft und Praxis und arbeitet in engem Kontakt mit den Arbeitgeberverbänden der Metall- und Elektroindustrie sowie deren Mitgliedsunternehmen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren