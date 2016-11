ARC Awards International: Geschäftsbericht der WÜRTH-Gruppe dreifach ausgezeichnet

In New York sind die diesjährigen ARC Awards International verliehen worden. Der Geschäftsbericht der Würth-Gruppe wurde gleich dreifach ausgezeichnet. Gold gab es für das „Interior Design“ des 170 Seiten starken Geschäftsberichts, Silber für „Written Text“ sowie eine Würdigung in der Kategorie „Traditional Annual Report“.



Der Würth-Geschäftsbericht 2015 wurde unter das zentrale Thema „Wert verstehen“ gestellt. Das HOHE LUFT-Team um Chefredakteur Thomas Vašek hat das Sujet für das weltweit agierende Unternehmen redaktionell im Geschäftsbericht umgesetzt – über einen aufmerksamkeitsstarken 13-seitigen Opener in bester Magazinqualität. Der Image-Teil überrascht insbesondere durch Illustrationen im HOHE LUFT-Stil. Ergänzt wurde der Geschäftsbericht 2015 um die vom HOHE LUFT-Team grafisch und redaktionell gestaltete Beilage mit dem Titel „Was bedeutet Wert?“.



Die Corporate-Publishing-Sparte des Hamburger Verlags INSPIRING NETWORK, zu dem auch das Philosophiemagazin HOHE LUFT gehört, unterstützt die Geschäftsberichte der Würth-Gruppe bereits im zweiten Jahr.



Kürzlich hat INSPIRING NETWORK in Kooperation mit NOW MEDIEN die Content-Marketing-Unit INSPIRING LAB (www.inspiring-lab.de) gegründet, um Kunden künftig ein noch umfassenderes Angebot für digitale und klassische Corporate-Inhalte zu machen.









INSPIRING NETWORK GmbH & Co. KG

INSPIRING NETWORK GmbH & Co KG verlegt das Frauenmagazin EMOTION und die Philosophie-Zeitschrift HOHE LUFT sowie die entsprechenden Online-Angebote EMOTION.DE und HOHELUFT-MAGAZIN.DE. Außerdem gehören die zahlreichen Veranstaltungs- und Weiterbildungsangebote zum Verlagsportfolio. Eine dritte Säule bildet die Corporate- Publishing-Sparte, die individuelle Kommunikationskonzepte für Kunden umsetzt. INSPIRING NETWORK wurde im November 2009 gegründet, Verlagssitz ist Hamburg. Geschäftsführerinnen und Gesellschafterinnen sind Dr. Katarzyna Mol- Wolf (Vorsitzende) und Anke Rippert. Weiterer Gesellschafter ist Thomas Rippert.

